VIDEO Sute de timişoreni în stradă. Protestează faţă de ultimele modificări ale legilor justiţiei

Aproximativ 500 de persoane participă la protestul faţă de legile justiţiei de la Timişoara. Oamenii scandează lozinci ca: „Cinste lor, cinste magistraţilor”, „PSD, ciuma roşie” şi „DNA să vină să vă ia”. Manifestanţii sunt nemulţumiţi de ordonanţa de urgenţă care modifică legile justiţiei. Protestul a fost anunţat, pe Facebook.

„Noul OUG pune capat justitiei independente. Acordarea unor drepturi nejustificate noului "SS" va genera un control absolut asupra magistratilor. Politicienii corupti vor reintra in posesia butoanelor puterii, care-i va feri de mana justitiei si prin care se vor putea razbuna pe adversarii politici. Autoritarismul se asterne incet in indiferenta unei majoritati a concetatenilor nostri. Astazi vor fi saltati cei care ies in strada, maine fiecare din voi veti risca lucrul acesta. Veniti alaturi de noi, sa fim altfel decat niste oi!”, se arată în anunţul prin care oamenii au fost chemaţi în stradă, la Timişoara.





