VIDEO Strigătul disperat al unei femei de afaceri din turism: „Nu ne permitem să deschidem gura în faţa unei cameriste sau a unei femei care spală vasele“

Antreprenorii care activează în industria ospitalităţii din Timişoara se plâng că, în ciuda faptului că au foarte mult de lucru, abia reuşesc să supravieţuiască. Practic, antreprenorii din domeniul hotelier susţin că din cauza taxelor pe care trebuie să le plătească sunt în imposibilitatea de a mai face investiţii care să ducă la o creştere a calităţii serviciilor.

Cu ocazia unei dezbateri publice organizate de Primăria Timişoara pe tema taxelor şi impozitelor locale, antreprenorii din turism au cerut eliminarea sau măcar reducerea la jumătate a taxei hoteliere, în cuantum de 2 la sută din tariful de cazare. Hotelierii susţin că în Timişoara se practică în cea mai mare parte un turism de afaceri, iar în contractele semnate cu clienţii nu mai pot introduce taxa hotelieră, fiind nevoiţi astfel să o suporte din propriul buzunar.

Hotelierii din Timişoara s-au plâns că nu mai fac faţă taxelor pe care trebuie să le plătească, veniturile, care nu sunt deloc mici, având un grad de ocupare mare, permiţându-le doar să supravieţuiască. „Nu ştiu cu ce să încep şi nu ştiu cu ce să termin. La o investiţie de peste 500.000 de euro, cu credite mă trag de la an la an să îmi plătesc taxele. Regim hotelier. 12 camere. Este o povară. Noi suntem nişte mieri sacrificaţi de Paşte, noi cei mici. Eu nu mai ştiu ce să fac. Vreau să renovez, nu îmi permit financiar. Avem rulaj mare şi nu rămânem cu nimic. 15 la sută pleacă la primărie, 15 la sută se duce la booking, 35 la sută se duce la Ministerul de Finanţe, salarii, consumabile şi aşa mai departe. Muncim, am investit bani şi suntem negri pe plantaţie. E groaznic şi e real”, a arătat Gianina Pătruţ, administrator al unui hotel cu 12 camere.

„Timişoara nu are hoteluri mari. Sunt două: Continental şi Timişoara. Restul sunt locaţii mici, administrate cu foarte multă chibzuinţă. Oamenii au restaurante mici, hoteluri mici pe care vor să le administreze. Nu se pune problema să mai faci gastronomie. Oamenii nu îşi mai permit. Asta este realitatea. Nu e o chestier populistă. Din 2010 până acum salariile au crescut în domeniul nostru cu 300 la sută. Aţi văzut ce servicii jalnice sunt în Timişoara? Pentru că nu avem oameni. Aducem oameni din Serbia, din Nepal. Ştiţi cât costă să aduci un om din Nepal şi să nu aibă habar de gastronomie? Ştiţi ce înseamnă să cauţi o cameristă? Noi nu permitem să deschidem gura în faţa unei cameriste sau a unei femei care spală vase”, a declarat şi Corina Macri, preşedintele Horetim, asociaţia patronilor din domeniul industriei hoteliere şi a alimentaţiei publice.