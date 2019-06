VIDEO Sătenii au făcut langoşi şi sandwich-uri pentru poliţiştii care-l caută de 24 de ore pe criminalul colegului lor

GALERIE FOTO



După tragedia cu poliţistul împuşcat, o familie din Izvin, care locuieşte vizavi de locul crimei şi care a încercat să îi ofere primul ajutor victimei, a făcut gest frumos faţă de oamenii de ordine.

Oamenii au făcut langoşi şi sandwich-uri pentru poliţiştii care participa la acţiune şi sunt obosiţi şi ei dupa 24 de ore de căutări.

Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor poliţistului împuşcat spune că a trăit clipe groaznice. Angelica Toma povesteşte că atât ambulanţa, cât şi forţele de intervenţie au venit abia după o oră în sprijinul poliţiştilor din Recaş.

“Eram în pat! Şi am auzit primele două împuşcături. Am ieşit din cameră, la drum! Am băgat fata înăuntru şi atunci poliţaiul o strigat < > şi mi-o făcut semn încolo. Şi atunci normal că m-am dus, era poliţaiul picat jos. Ei fugeau după infractor şi eu am rămas cu el acolo, să-i dau primul ajutor, să sun la salvare. Se trăgeau focuri de armă ca în Vestul sălbatic. Mi-a fost frică că împuşcă fata, fata s-a speriat, degeaba am trimis-o acasă că nu o mai vrut, când o văzut cum se trage. S-a prins de pom şi a rămas acolo. O venit băiatul şi am dat primul ajutor la domnul poliţai. Am sunat la Salvare, la Poliţie, că am zis că îl prinde. Dar îmi pare foarte rău, poliţia a venit cam târziu! Şi poliţia şi salvarea au venit cam târziu. Cred că a fost după o oră, foarte târziu!”, spune Angelica Toma.

