VIDEO Retro Revelion cu suedezii de la Rednex, la Timişoara

Retro Revelionul de la Timişoara va prilejui celor prezenţi întâlnirea cu binecunoscuta trupă suedeză Rednex.





Formaţia a dobândit notorietate datorită cover-ului ”Cotton Eye Joe”, înregistrat în anul 1994, care a stat pe primul în topurile multor ţări.

Bandul suedez a fost înfiinţat în 1994, în formula Mary Joe (Annika Ljungberg), Bobby Sue (Kent Olander), Ken Tacky (Arne Arstrand), Billy Ray (Jonas Nilsson) şi Mup (Patrick Edenberg, care este şi producătorul trupei).





Ei au transformat country-ul american pe ritmuri pop

Au urmat hit-uri precum „Old Pop in an Oak”, „A The Spirit of the Hawk” sau baladele „Wish You Were Here” şi "Hold Me For A While".





Seara va fi deschisă de cunoscutul realizator al emisiunilor muzicale de le Radio Timişoara Bogdan Puris, iar moderatorul Revelionului va fi Florin Mihoc. Alături de Rednex, cei prezenţi se vor bucura şi de momentele artistice semnate de trupele Akcent şi Phaser, precum şi de recitalul artistei Sandra N. Trecerea în noul an va fi marcată cu un foc de artificii.