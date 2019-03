VIDEO Primele confirmări pentru festivalul JazzTM 2019. Nume sonore şi artişti în plină ascensiune

Tank and the Bangas este un grup format din cinci muzicieni din America. Aceştia combină diferite stiluri musicale: jazz, soul, hip hop şi R&B – într-un întreg care evoca sfera muzicii din New Orleans.

„Este muzică ce nu poate fi pusă cu adevărat într-o cutie”, spune poeta şi solista Tarriona “Tank” Ball.

Ea se află în fruntea trupei, cu o carisma strălucitoare care a ajutat Tank and the Bangas să câştige în 2017 “Tiny Desk Concert Contest” de la NPR.

Zara McFarlane este recunoscută ca fiind unul dintre cei mai talentaţi cântăreţi/compozitori de jazz care au ieşit de pe scena din Marea Britanie. Albumele ei anterioare au adunat o mulţime de premii, având influenţe variate precum jazzul spiritual al lui Pharoah Sanders, dub şi reggae.

McFarlane şi trupa ei explorează puncte comune de întâlnire dintre jazz şi ritmurile din Jamaica; reggae, kumina, calypso şi nyabinghi, cu indicii psihedelice.

Zara este câştigătoare a titlului “Best Jazz Act” la premiile MOBO (2014) şi Urban Music (2015) şi “Best Jazz Vocalist” la premiile Jazz FM (2018 & 2015).





Aron Ottignon este născut în Noua Zeelandă, s-a poziţionat drept unul dintre cei mai buni pianişti de jazz din emisfera nordică până la vârsta de şaisprezece ani. Acum locuieşte în Europa, unde are concerte atât în nume propriu, cât şi colaborări cu nume mari.

Succesul său cel mai recent este interpretarea şi colaborarea cu Stromae, în special Papaoutai, care ajunge la 200.000.000 de vizualizări pe YouTube. El a fost, de asemenea, în turneul mondial Golden Age alături de Woodkid.

Împreună cu Rodi Kirk pe electronică şi cu Samuel Dubois la percuţie, Ottignon oferă una dintre cele mai originale melodii auzite în ultima vreme, "Waterfalls", prin amestecarea diferitelor elemente de jazz şi muzică electronică.

Jazzmeia Horn născută şi crescută în Dallas, unde bunica ei i-a dat un nume ce avea să se dovedească prevestitor.

La aproape 28 de ani, artista este câştigătoarea Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition (2015) şi a Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition (2013).

Comparată cu Betty Carter, Nancy Wilson şi Sarah Vaughan, Jazzmeia a crescut pe muzica gospel cântată la pian de bunica ei.

Primul ei album, “A Social Call”, a urcat rapid pe primul loc în topul JazzWeek din 2017, iar în 2018 i-a adus prima nominalizare la premiile Grammy.

