VIDEO Petre Daea, dezlănţuit la mitingul electoral de la Timişoara: „Avem de plivit pe 10 noiembrie“

Petre Daea a participat vineri seara, în ajunul aniversării sale de 70 de ani, la un miting electoral organizat de PSD Timiş pentru Viorica Dăncilă, la Timişoara. Când a urcat pe scenă, Daea a reuşit să îi facă pe PSD-iştii prezenţi în sală mai entuziaşti decât la discursul Vioricăi Dăncilă.

În stilu-i caracteristic, ministrul demis al Agriculturii a vorbit din nou despre „făuritorii de hrană ai ţării”, chemându-i să „plivească pe 10 noiembrie”. „Vă salut dragi fermieri făuritori de hrană ai ţării. Am fost la semănat în Botoşani, în Maramureş, la Cluj, la Bihor, în Sălaj. Peste tot acelaşi sentiment uman. În mod deosebit cei din vestul ţării, din Banat, am reuşit să fim pe prima treaptă, pe podiumul Uniunii Europene, întrecând Franţa la cultura porumbului şi floarea soarelui. Bravo fermieri români din vestul ţării. Am făcut acest lucru cu efortul dumneavoastră şi cu grija Guvernului, cu respectul pe care l-a dat primul ministru când prin decizia sa a pus în fila de buget cei 1,4 miliarde de euro pentru a vă da subvenţiile la timp, iar acum le aveţi acasă. 80 la sută din fermierii din Vestul ţării au aceste subvenţii acasă”, a spus Daea, la Timişoara.

Petre Daea a mai spus că „acum facem această efervescenţă naţională”. „Este impresionant dragi fermieri români să venim în faţa voastră. Iată de ce avem de plivit pe data de 10 noiembrie, adică de ales în aşa fel încât pe 24 noiembrie să recoltăm rodul seminţei pe care astăzi o însămânţăm în acest cordon uman pe care îl are ţară. Acesta va fi succesul pentru România când vom alege preşedintele României în persoana Viorica Dăncilă”, a mai spus Daea în discursul de susţinere a lui Dăncilă.