VIDEO Nu sunt mulţumiţi de cum le „toacă” primarul banii, dar au vrut să fie primii la plata impozitelor: „Să nu mai am anul ăsta datorii la ei“

Primul timişorean care s-a prezentat în prima zi de plată a taxelor şi impozitelor locale pentru anul în curs este un bărbat care a declarant că nu ştia că astăzi este prima zi de plată a taxelor şi impozite, dar s-a prezentat la uşa Direcţiei Fiscale la ora 6.30 ca să scape cât mai repede de datorii, „să nu mai am anul ăsta datorii la ei”. Întrebat cum crede că i se folosesc banii, bărbatul a declarat că „multe se cheltuie fără rost”. „Să scăpăm de aglomeraţiile care sunt în Timişoara. Trebuia să facă două centuri”, a declarat bărbatul, conştient că centura nu se face cu bani de la bugetul local.

Al doilea care a ajuns la coada de la taxe şi impozite a fost un pensionar care a declarant că a vrut să scape de o grijă. „Am avut o vecină care a murit după ce i-am dat chitanţa. Ea tot zicea să îi plătesc ca să doarmă liniştită”, a declarat pensionarul, nemulţumit şi el de cum se consumă banii oraşului. „Se cheltuie cum vor ei, că şi aşa nu avem ce le face”, a declarat bătrânul.

O doamnă, care a vrut şi ea să fie printre primii care plătesc impozitele a declarat că „ar trebui să facă ceva cu măturatul”. „Eu stau în Mircea cel Bătrân. De anul trecut din septembrie nu a măturat nimeni. E o mizerie de drumuri, ferească Dumnezeu. Aşa mizerie nu a fost niciodată. Curăţenia trebuie făcută. E dezastru”, a declarat femeia. „Ieri am fost să plătesc biserica, azi am venit să plătesc impozitul. Mai bine să îmi ţin banii mei în buzunar decât să am plătit datorii la stat”, a declarat un alt bărbat care susţine că „pe Robu nu îl interesează curăţenia, nu îl interesează…”. „Eu am muncit 61 de ani şi am avut salariu mai mic decât are ăla care mătură pe stradă”, s-a plâns bărbatul.

