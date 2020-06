VIDEO Nicolae Robu, actor al episodului „Elicopterul“ de la inaugurarea unui stadion sătesc: „A fost deplasat“

Prezent duminică la inaugurarea noului teren de fotbal din localitatea Liebling, condusă de un primar PNL, care a adus mingile pentru inaugurarea stadionului cu elicopterul, preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, susţine că aducerea elicopterului a fost un gest deplasat.

Nicolae Robu susţine că a participat la evenimentul de la Liebling în calitate de invitat şi a aflat că mingile vor fi aduse cu elicopterul cu doar câteva minute înainte, când stadionul era sfinţit de preoţi, iar primarul i-a spus „va trebui să vorbim scurt, să ne încadrăm în timp, că la 1.00 fix e aprobarea dată să aterizeze elicopterul”.

„Ce să mai faci în acel moment?”, s-a întrebat retoric Nicolae Robu.

Edilul a declarat că primarul din Liebling, subordonat pe linie politică, l-a asigurat că pentru aducerea elicopterului nu a fost cheltuit niciun ban de la bugetul local.

Robu admite, însă, că prezenţa elicopterului a adus prejudicii de imagine partidului.

„Nu trebuia să aducă elicopterul şi ar fi trebuit luate nişte măsuri (n.r. de distanţare socială) pe care eu le-aş fi luat. (n.r.)

Un prejudiciu de imagine a apărut probabil datorită elicopterului. Nu ar fi trebuit să fie elicopterul acolo.

Faptul că am fost prezent la eveniment nu am de ce să îl regret şi nu am de ce să regret că nu am rezistat acelei tentaţii (n.r. de a executa un penalty).

Am şi eu o pasiune, dar una dintre cele mai mari este pasiunea pentru fotbal şi eu mă bucur că la 65 de ani pot să dau goluri din plonjon cu capul, pot să dau goluri în vinclu şi din acţiune şi din penalty”, a declarat Nicolae Robu.

La eveniment au mai participat deputatul Marilen Pirtea şi senatoarea Alina Gorghiu.





