VIDEO Cum să fii medic fals în România şi să scapi cu o amendă de 1.000 de lei. Cazul şarlatanului francez care a operat pe coloana vertebrală 160 de oameni

„Cazul François Pinori“ a făcut vâlvă în presa din România şi din Europa în 2006. Investigaţia unei televiziuni din Italia a relavat atunci că bărbatul originar din Franţa a operat în jur de 160 de pacienţi la o clinică privată din Timişoara, în baza unei diplome false de studii depuse la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş.

Un funcţionar al instituţiei i-a acordat în 2004 dreptul la liberă practică, iar Pinori s-a angajat la Euroclinica, o unitate medicală privată patronată de un cetăţean italian, unde s-a promovat drept un mare specialist la nivel european. Timp de doi ani, a realizat zeci de operaţii cu laserul, la nivelul coloanei vertebrale, o premieră la vremea respectivă în România.



Jurnaliştii italieni l-au căutat la Timişoara, după ce francezul dispăruse din Italia, unde era acuzat, de asemenea, că făcuse sute de intervenţii chirurgicale fără drept. Pinori, acum în vârstă de 77 de ani, a dispărut şi din România, imediat după publicarea anchetei. Ulterior, pe numele falsului ortoped au fost deschise în România mai multe dosare penale, 13 foşti pacienţi depunând plângeri. Toate anchetele au fost conexate într-un singur dosar, François Pinori fiind cercetat pentru înşelăciune, uz de fals şi practicarea fără drept a unei profesii.



Dosarul, închis definitiv în 2010



În acelaşi dosar, s-au făcut cercetări pentru neglijenţă în serviciu faţă de funcţionarul de la DSP Timiş care i-a dat lui Pinori dreptul de practică în baza diplomei false. Reporterii „Adevărul“ au solicitat acum câteva zile Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara informaţii despre deznodământul anchetei care l-a vizat pe falsul medic. Răspunsul oficial arată că dosarul penal a fost închis în 2010, la patru ani de la declanşarea anchetei, cu o pedeapsă simbolică pentru şarlatanul francez.

Pentru înşelăciune şi pentru practicarea unei profesii fără drept, François Pinori a fost declarat nevinovat, pentru că faptele erau prescrise în 2010, ultima operaţie fiind efectuată la Timişoara în ianuarie 2006. Pentru folosirea diplomei false în vederea obţinerii dreptului de liberă practică a primit o amendă administrativă de 1.000 de lei, sancţiunea fiind mai mică chiar şi decât unele amenzi primite de şoferi pentru contravenţii comise în trafic. Procurorii au considerat că fapta nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Pinori a falsificat un document care-l indica drept absolvent al Universităţii de Medicină din Paris, aceasta fiind singura vina pe care i-au găsit-o procurorii români.



Funcţionarul DSP - achitat



„Pinori François nu a indus în eroare părţile vătămate din moment ce acesta a realizat în mod nemijlocit procedurile medicale, acestora li s-a explicat în prealabil în ce constă intervenţia şi procedura medicală, şi-au dat acordul scris cu privire la efectuarea acesteia, au acceptat eventuale complicaţii şi riscuri ulterioare şi urmare a intervenţiilor făcute de Pinori François s-au constatat îmbunătăţiri ale stării de sănătate a acestora“, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.



În privinţa „autorului necunoscut“ de la DSP, cercetat pentru neglijenţă în serviciu fiindcă i-a eliberat lui Pinori avizul de liberă practică în România în baza unei diplome false, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale, constatând, după patru ani de anchetă, că fapta este prescrisă.



Potrivit presei italiene, Pinori a lucrat în mai multe clinici din Italia unde a escrocat sute de oameni, înainte de a veni în România. Jurnaliştii au scris că falsul ortoped inventa în mod fals diagnosticul de hernie de disc pe care pretindea ulterior că „o rezolvă“ printr-o intervenţie cu laser minim invazivă. Aceste operaţii se realizau într-o încăpere nesterilă, fără echipamentul necesar unei intervenţii chirurgicale.



Condamnat la închisoare în Italia



De altfel, tot în 2010, odată cu achitarea din România, autorităţile judiciare din Italia au finalizat procesul care-l privea pe François Pinori. Un tribunal din Ravenna l-a condamnat atunci la 2 ani şi 3 luni de închisoare pentru practicarea fără drept a profesiei şi fraudă.



Printre altele, procurorii italieni au descoperit că diploma de studii pe care a prezentat-o şi în Italia era un fals ordinar. Un detaliu reliefat în timpul procesului arată că documentul avea ca an de emitere 1968, în condiţiile în care Universitatea din Paris fusese înfiinţată în 1971. François Pinori a dispărut fără urmă după „episodul Timişoara“, nefiind găsit nici până acum pentru a-şi ispăşi pedeapsa, deşi este dat în urmărire internaţională. Surse implicate în anchetă arată că Pinori s-ar afla acum în Siria.

Investigaţia realizată în 2006 de reporterii televiziunii Canale 5, prin care François Pinori a fost dat de gol:

De ce spun procurorii că pacienţii nu au fost înşelaţi

Unul dintre medicii care a lucrat pentru o perioadă scurtă de timp cu François Pinori este Daniel Costea, neurochirurg la Spitalul Judeţean Timişoara. Medicul povesteşe că în 2004 a fost chemat să lucreze la clinica privată la care opera François Pinori, prezentat de patronul italian al clinicii ca un specialist ce realizează operaţii pe coloana vertebrală în premieră pentru România.

În limbaj de specialitate intervenţia era numit decompresiune discală percutanată cu laser. „Cei de la clinică au zis să fie un om care să lucreze cu el şi când nu e el să preia cineva de aici treaba. Eu ştiam despre procedură că se practica în străinătate. Acum o facem de rutină în spital, dar atunci nu se făcea decât în privat, la clinica aceea. Am văzut manevrele pe care le făcea. Nici pe departe nu ajungea în coloană. Era sub piele. Se vedea vârful sondei, ceea ce în mod normal nu ar fi trebuit să se vadă pentru că trebuie să intri vreo 10 cm cel puţin. Era evident că era şarlatanie. Am fost acolo să mă înveţe şi să preiau procedura, dar după ce am fost vreo două – trei zile şi când am văzut despre ce este vorba, am plecat, iar la scurt timp el a dispărut”, povesteşte medicul timişorean.



Potrivit specialistului, erau cazuri în care pacienţii se simţeau mai bine pentru că François Pinori le făcea nişte infiltraţii care le ameliorau durerea, dar nu rezolvau cauza. Pacienţii erau, însă, taxaţi cu preţuri cuprinse între 500 şi 1.000 de euro, ca şi cum ar fi fost operaţi.

