VIDEO Mărturisirea unui faimos DJ, după ce a renunţat, peste noapte, la droguri, alcool, ţigări şi destrăbălare

Nu puţini au fost cei care s-au distrat cândva, pe muzica pusă de Geo da Silva în celebrele dicoteci Park Plase şi Discoland din Timişoara. Mulţi au amintiri despre el din discotecile Ring şi Tineretului de la Costineşti. Apoi a compus muzică pe bandă rulantă, a apărut în clipuri la TV, a fost la platane în party-uri celebre, muzica lui a trecut graniţele ţării şi a ajuns să facă turnee prin Europa. Una peste alta, a devenit, aşa cum se spune, un star. Ori viaţa de vedetă, viaţa de noapte, nu e tot timpul însoţită de pilde de bună-purtare.

Au apărut banii, alcoolul, drogurile, femeile… Dar iată că la 43 de ani, viaţa lui Gheorghe Constantin Cristinel s-a schimbat radical. Artistul a decis, brusc, nici mai mult, nici mai puţin decât să se pocăiască.

“Toată lumea se roagă, Doamne, dă-mi şi mie succes. Mai bine să se roage, Doamne, ajută-mă, dacă îmi dai succes, să pot să-l gestionez. Asta e cea mai importantă rugăciune. Succes îţi dă Dumnezeu, dar ce faci cu el?! Când am dat de succes, au început să apară lângă mine altfel de oameni, nu mai erau cei vechi. Erau cu alte influenţe, alte vicii, au apărut în viaţa mea drogurile şi alte lucruri care te dereglează. Apare mândria, aroganţa, se schimbă personalitatea, caracterul, alţii te cred mai mare decât eşti. Cum sunt acum like-urile, atunci erai ridicat în slăvi personal. După care urmează căderea, nu mai ai succes de dinainte”, a declarat Geo da Silva.





De la vânzător de casete la cele mai mari discoteci din ţară

Timişoreanul a început să îşi facă ucenicia ca vânzător de casete audio, în Piaţa 700 din Timişoara, la mijlocul anilor ‘90. Patronul său a făcut o discotecă în comuna timişeană Sânandrei, unde va ajunge să pună muzică şi MC Geo da Silva. A ajuns apoi la discoteca din comuna Orţişoara, apoi la cea din Jimbolia, iar în final, în vara anului 1999 a ajuns la discoteca Withe House de la Eforie Sud. Sezonul următor s-a transferat la discoteca Ring din Costineşti, iar din 2002 a pus muzică la discoteca Tineretului, tot din staţiunea de la Marea Neagră.





“Făceam totul din distraţie. Nu m-am gândit niciodată la bani. Am devenit rezident la Discoland din Timişoara. Apoi, am ajuns manager şi la Discoland şi la Park Place. Din 2004 am început să fac muzică, să devin şi artist, nu numai DJ şi MC. În 2007 am făcut un album care a mers bine la vânzări. Am ajuns manager şi la Ring. A început succesul, era deja peste cât puteam duce. Era prea mult succes. În 2008, discotecile erau pline şi a apărut şi un succes internaţional. Brusc, călătorii în 33 de ţări… Aveam deja foarte mulţi bani. În două luni am făcut 200.000 de euro, dar aşa cum veneau, aşa se şi duceau”, a afirmat Geo da Silva.





"Mi-a apărut Dumnezeu şi mi-a spus că mă va scăpa de toate relele"

La începul anului 2010, DJ Geo Da Silva a dat lovitura cu hiturile precum "Do It Like A Truck", “Hei Mr.DJ Get Up”, "Far Away" şi “Booma Yee”, care i-a adus contracte în peste 35 de ţări. În urmă cu doi ani, atunci tatăl unui băiat de 14 ani şi a unei fete de 12 ani, a luat hotărârea să se schimbe.





“Duci o viaţă dublă. În week-end eşti <King of rock-n-roll> iar în timpul săptămânii te duci la şedinţa cu părinţii. Dacă iei problema asta în serios, îţi dai seama că ai nevoie de o schimbare. Eu am început să mă rog. Există psalmul 50, versetul 15, unde spune: <Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvii, adică te voi ajuta, şi tu mă vei onora>. Şi am zis: <Doamne Dumnezeule, dacă mă scapi de toate păcatele, de toate viciile, mă restaurezi, mă aduci la familie, am să te urmez toată viaţa>. Dar voiam să-l cunosc pe Dumnezeu personal, nu voiam să mă păcălească nimeni, niciun fel de cult religios. Şi în noaptea aceea am avut un vis. Mi-a apărut Dumnezeu şi mi-a spus că mă va scăpa de toate relele. Practic, din momentul acela nu mi-a mai trebuit alcool, ţigări, droguri. Pocăinţa înseamnă aţi întoarce spatele la păcat, aţi preda viaţa şi inima în mâna lui Dumnezeu”, a mai declarat Geo da Silva.





Videoclipul piesei “Booma Yee” a avut aproape 33.000.000 de vizualizări pe YouTube



"Spun oamenilor să-l caute pe Dumnezeu dacă au probleme”

Geo Da Silva nu a renunţat la muzică. Continuă să compună, să mixeze, să facă turnee, însă într-un alt ritm. Muzica este aleasă pe sprâncene, nu mai promovează mesaje care ar putea să-l supere pe Dumnezeu.





“Nu mai vorbim acum despre , ci despre speranţă, despre dragoste, despre viaţă…e muzică techno-house-disko în care poţi să spui , , , , alegi puţin diferit piesele”, a completat Geo.

De fiecare dată când îşi termină programul, adreseaza o mulţumire divinităţii.

“În Ioan 17, Isus spune: <Doamne, nu-i lua din lume, numa fereşte-i de rău>. Dacă eu mă duc toată ziua la biserică, stau toată ziua în biserică – unde sunt toţi lumină, nu rezolv nimic. Dumnezeu vrea să ne trimită în lume, să fim lumină în întuneric. Pe tine la locul tău de muncă, pe el în meseria lui, pe mine să fac ce ştiu. Să fim lumină, să vadă toţi că Dumnezeu este viu, că vrea să ajute oamenii, să ne dea o viaţă nouă, să ne cureţe de păcate şi să ne mântuiască. La finalul oricărei reprezentaţii spun publicului că dedic evenimentul lui Dumnezeu, care m-a scăpat de vicii şi de păcate. Şi mai spun oamenilor să-l caute pe Dumnezeu dacă au probleme”, a mai spus Geo.





DJ Geo Da Silva a fost unul din prezentatorii primei ediţii a festivalului Diskoteka, din Timişoara, va fi şi la ediţia din 2020, iar în acest an a semnat un contract cu celebra casă de discuri Cat Music, pentru lansarea unui nou album. Primul album al noului DJ Geo Da Silva.