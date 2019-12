Video mapping pe Biserica Reformată din Piaţa Maria, locul unde s-a aprins flacăra Revoluţiei din 1989

În 15 decembrie 1989, timişorenii au ieşit prima dată în stradă, în Piaţa Maria, solidari cu pastorul reformat László Tőkés, care urma să fie evacuat din casă de autorităţile comuniste. A doua zi, în 16 decembrie, alături de mica comunitate maghiare au venit românii de la Biserica Baptistă, alături de pastorul lor, Petru Dugulescu. Atunci s-a cântat prima dată „Deşteaptă-te române!”. Flacăra revoluţiei a fost aprinsă!

La exact 30 de ani, pe Biserica Reformată din Piaţa Maria are loc o proiecţie 3D inedită, în încheierea evenimentelor organizate de Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania.

Compania maghiară Bordos Artworks, care a făcut proiecţii 3D în toată lumea, din Dubai, până la Paris, a pregătit un spectacol special la Timişoara.

Video mappingul se va realiza pe Biserica Reformată din Piaţa Maria, locul unde s-a aprins flacăra Revoluţiei din 1989.

Fiecare spectacol pregătit de Bordos Artworks se realizează în funcţie de clădirea pe care urmează fie făcută proiecţie. Fiecare element al clădiri este măsurat printr-o tehnologie modernă, este introdus într-un computer, iar hologramele transformă practic întreaga structură a imobilului.

Tema pentru proiecţia de pe Biserica Reformată va, desigur, Revoluţia din 1989.





Timişorenii au mai putut vedea un spectacol făcut de Bordos Artworks în vara anului 2011, proiecţia fiind realizată pe Palatul Baroc din Piaţa Unirii.

Creierul companiei maghiare este Laszlo Bordos, care s-a născut la Braşov, oraş în care a locuit până la 18 ani.

“Am ales să plec la Budapesta, la facultatea de arhitectură. Am fost pasionat de 3D aşa a început totul. Iniţial am făcut spectacole mici, la petreceri şi chefuri. Ne-am dat seama că puteam să facem lucruri mult mai vaste şi am avansat. În 2008, a fost primul spectacol mare, în Dubai. De atunci mergem peste tot în lume”, a spus Laszlo Bordos.

Pentru ca publicul să poată admira spectacolul, strada din faţa bisericii va fi închisă circulaţiei vehiculelor în timpul spectacolului, care va dura între ora 19.30 şi 20.00.

„Traseele mai multor linii de transport local vor suferi modificări, în data de 16 decembrie 2019, între orele 19.30-20, din cauza evenimentelor dedicate împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia din 1989, circulaţia rutieră urmând să fie blocată în Piaţa Maria pentru 30 de minute”, au anunţat reprezentanţii societăţii de transport public.



În acelaşi intervalul orar, autobuzele de pe liniile 33 şi 33 barat vor întoarce în Sinaia, în Piaţa Mocioni.