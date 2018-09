VIDEO Magia muzicii în Piaţa Libertăţii. Sunete pline de mister, meditative şi angelice care liniştesc trecătorii

După o zi stresantă şi agitată, câteva minute în compania instrumentului hang este o veritabilă terapie. Muzica lui Claudiu Lazarciuc parcă e din altă lume, liniştete mintea.

Timişoreanul a descoperit hangul cu aproape zece ani în urmă, a povestit acesta pentru Adevărul. „Era un festival în aer liber în Budapesta, iar printre artişti a fost şi Norbet Pavel. Acest instrument m-a cucerit după primele sunete. Am zis atunci că şi eu trebuie să încerc să cânt la el. Nu am studii muzicale, dar am lucrat şapte ani ca DJ. Puneam muzică electronică şi ambientală, iar la un moment dat am făcut şi producţie muzicală”.

Claudiu Lazarciuc a pus pe picioare proiectul muzical Nadayana (împreună cu Iulia Lazarciuc), cu care a şi lansat un album, în 2016, intitulat “Nine”.

În 2015 a fost nominalizat la un premiu în cadrul Idyllwild International Festival of Cinema (Los Angeles, California) pentru coloana sonoră a lung-metrajului „The Boatman” de Greg Morgan.

Din vara asta, Lazarciuc poate fi ascultat în Piaţa Libertăţii din Timişoara.



Sursa video: Oraşul Timişoara

Primul hang cumpărat de Lazarciuc a fost în 2010. A cumpărat instrumentul direct de la inventatorii din Elveţia, contra sumei de 1.600 de euro. „Hang este o sculptură acustică «extraterestră» ce se remarcă prin sunetele sale pline de mister, meditative, rafinate, angelice”, a explicat muzicianul.



Instrumentul este fabricat dintr-un aliaj de metal special tratat prin diverse procese chimice şi fiecare instrument în parte are un timbru muzical unic. Doar cei doi inventatori cunosc tainele procesului de fabricare.

Folosit în meloterapie

Hangul este folosit de Claudiu Lazarciuc şi în meloterapie, acesta organizând şedinţe speciale în care cântă pentru sufletul ascultătorilor.







„Totul în jurul nostru este energie. Un gând e o vibraţie, o energie. Acest instrument are şapte tonuri de referinţă, dar când se cântă la el rezonează întregul corp, toate notele. Melodiile cântate de mine nu sunt preluări, ci compoziţii proprii. Nu trebuie să cunoşti muzică, chiar şi o aritmie va suna bine cu hangul. Scopul este bucuria de sunet, care amplifică simţurile”, a mai declarat Lazarciuc.





Timişoreanul susţine că prin meloterapia cu hang participanţii au obţinut rezultate şi efecte pozitive, de la îndepărtarea anxietăţii şi a stresului, linişte şi relaxare, îmbunătăţirea memoriei, la amplificarea simţurilor.