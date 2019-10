VIDEO Love-story-ul românesc al anilor '70. Unde pot revedea nostalgicii „Septembrie“, filmul realizat de Timotei Ursu

Universitatea Politehnica din Timişoara şi Colegiul C.D. Loga şi-au dat mâna pentru organizarea unui eveniment de suflet: proiecţia unui film-simbol, love-story-ul românesc al anilor '70. Este vorba de „Septembrie”, realizat în 1978, de către regizorul timişorean Timotei Ursu.



Născut în 22 ianuarie 1939, la Timişoara, fiu al compozitorului şi muzicologului Nicolae Ursu şi al Magdalenei Ursu, Timotei Ursu este unul dintre absolvenţii de vază ai Colegiului C.D. Loga din Timişoara, promoţia 1955.

În acelaşi an devine student al Facultăţii de Filologie şi Istorie a Universităţii „Victor Babeş” din Cluj, pe care o întrerupe însă din dorinţa de a urma o carieră cinematografică. După mai multe suişuri şi coborâşuri, finalizează studiile şa IATC ca şef de promoţie, în 1969.

Din filmografia sa menţionăm filmele „Decolarea” (1971), „Brazii” (1974), „Nunta însângerată” (1976), „Septembrie” (1978), „Al patrulea stol” (1978).

Între 1986-2007 a trăit în exil la New York ca jurnalist. A fost corespondent la BBC şi a înfiinţând revista săptămânală Foaia şi a lucrat ca director la ziarul Lumea Liberă Românească.

Timotei Ursu la Universitatea Politehnica din Timişoara



La Festivalul de la Costineşti a obţinut Marele Premiu, urmat, la scurt timp, de succesul de la FEST-Belgrad, «festivalul celor mai bune filme din lume» — cum este subintitulat, primirea filmului la Festivalul interbalcanic de la Istanbul, la cel intersocialist de la Dresda.

Septembrie rămâne un film de actualitate sincer şi grav, despre unii tineri de azi care îşi caută drumul în viaţă şi uneori nu îl găsesc pe cel drept.



Puteţi vedea întreg filmul, acesta fiind disponibil pe Youtube.







Iată o scurtă descriere a filmului, făcută de Cinemarx.ro:

Acţiunea filmului se deşfăsoară în luna septembrie. Vali are părinţii divorţaţi. Tatăl, Abrudan, s-a recăsătorit, locuieşte în Bucureşti şi are un copil, preşcolar. Vali locuieşte în Braşov. La examenul de facultate, pică. El lucrează la un atelier auto, împreună cu Fane şi alţi colegi. Anturajul şi prietenii îl fac pe Vali să devină un om... mai şmecher. Un accident de maşină, duce miliţia pe urmele unui furt. Cei implicaţi declară că Vali, le-a fost complice. Acesta are nevoie de un alibi. Ia o motocicletă şi pleacă la Bucureşti, pentru ca tatăl său, să-i ofere acest alibi. Soţia acestuia nu este încântată. Chiar îl denunţă la poliţie că i-a furat banii. Vali merge la un bar şi agaţă o chelneriţa-practicantă de acolo cu care pleacă pentru o zi la mare. El ia motocicleta furată, frumoasa chelneriţă, se fereşte de miliţie şi porneşte spre mare. Între timp miliţia continuă cercetările iar Vali continuă aventura.