VIDEO Imagini spectaculoase cu focurile de artificii din Timişoara, la trecerea în anul 2019

Focurile de artificii din noaptea de Revelion au fost aşteptate cu nerăbdare de numeroşi timişoreni. Înainte de ora 0, cei prezenţi la concertele din Piaţa Victoriei s-au îndeptat, spre Catedrală, locul de unde s-a văzut cel mai bine spectacolul pirotehnic.





Numeroşi timişoreni au venit cu maşinile în centru, din diverse cartiere, pentru a vedea jocul de lumini de pe cer. Artificiile au fost lansate din Parcul Central.

Vă lăsăm să priviţi cum au arătat în acest an focurile de artificii din Timişoara.



Video: Ştefan Both





Sursa: Eye in the Sky





Sursa: Timisoarastiri.ro



Citiţi şi:

FOTO Revelion 2019 în centrul Timişoarei. Hip-hop, focuri de artificii şi prea multă încruntare la trecerea în noul an