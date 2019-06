VIDEO FOTO Un neamţ ar putea deveni primarul Timişoarei. „Este singurul oraş din lume unde simt că nu sunt trecător“

Dominic Samuel Fritz (36 de ani) ar putea fi candidatul USR pentru următoarele alegeri locale din Timişoara. Germanul s-a înscris în campania internă a partidului, care se va încheia în 20 iulie. Videoclipul şi sondajele postate zilele acestea pe Facebook arată că Dominic Fritz are popularitate în rândul internauţilor.

Dacă va câştiga bătălia internă, care se anunţă una democratică, USR îl va arunca pe neamţ în luptă cu liberalul Nicolae Robu, actual primar al Timişoarei. Cum USR a câştigat detaşat alegerile europarlamentare în capitala Banatului, nu este exclus ca noul primar să fie chiar germanul Dominic Samuel Fritz, care spune că doreşte să modernizeze şi să administreze Timişoara în stil nemţesc.

Germanul a venit prima dată în România în 2003, ca voluntar la Timişoara, după terminarea unui liceu romano-catolic.

Timişoara Gospel Project

Dominic Samuel Fritz a stat un an la Timişoara, timp în care s-a îndrăgostit de oraşul de pe Bega.

Pentru că dorea să lase ceva în urma lui, s-a gândit să încerce o aventură muzicală inedită. S-a bazat pe oameni obişnuiţi, dar cu muzica în sânge şi cu puţină nebunie. Ceea ce a ieşit se numeşte Timişoara Gospel Project, un cor de gospel care renaşte în fiecare an ca printr-o vrajă. Bagheta îi aparţine lui Dominic, iar de atunci vine la Timişoara pentru spectacolele corului pe care l-a creat.

Concertele eclectice TGP au devenit un punct stabil în agenda culturală a oraşului şi au strâns donaţii de mii de euro pentru Centrul de Îngrijire Paliativă din Timişoara.

Licenţă despre politicile publice sociale din România

A studiat Ştiinţele Politice şi Administrative la Universitatea din Konstanz (Germania), la Sciences Po Paris (Franţa) şi la Universitatea din York (Anglia). “Lucrarea mea de licenţă a fost despre politicile sociale din România. Lucrarea de masterat s-a axat pe capacitatea administraţiei publice în ţări ieşite din război”, a explicat germanul.

Misiuni în Haiti şi Africa

În 2009 a devenit consilier la Agenţia Germană pentru Cooperare Internaţională. A dezvoltat proceduri de management mai bune în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Protecţiei Sociale din Liberia, a participat la două misiuni de planificare a intervenţiei umanitare ale Guvernului german care au avut loc după cutremurul devastator din Haiti în 2010, a asistat la negocieri de pace între mai multe ţări africane şi a coordonat munca unei comisii strategice ale Băncii Africane de Dezvoltare condusă de fostul Secretar General al ONU, Kofi Annan şi fostul director executiv FMI/fostul preşedinte german Horst Köhler.

Consilierul personal al preşedintelui Germaniei

Între 2013 şi 2015 a fost consilier personal al fostului preşedinte german Horst Köhler, iar din 2016 a lucrat ca funcţionar la Administraţia Prezidenţială a Germaniei, fiind şef de cabinet al preşedintelui Köhler.

Cum a intrat în politică

În perioada 2009-2019, a fost membru al Partidului Verzilor (partid de centru, ecologist) din Germania. Între 2011-2012 a fost ales în biroul local Frankfurt am Main, unde, printre altele, a co-organizat campania pentru alegerile locale.

“Am devenit politician fără să-mi dau seama: fiind al treilea copil într-o familie cu opt fraţi, copilăria mea a fost o negociere constantă între nevoile personale ale fiecăruia şi obiectivele micii comunităţi din care făceam parte - familia mea. Am învăţat să spun ceea ce cred, să caut aliaţi pentru ideile mele şi să respect - cam greu, ce-i drept, faptul că nu totul merge după capul meu. Am crescut la sat - un sat mic aflat la sud de Pădurea Neagră din Germania. Acolo am învăţat să iubesc natura şi tradiţia, dar mi s-a şi făcut poftă să văd lumea. Am plecat la 16 ani de acasă cu o bursă oferită de Parlamentul Germaniei. Am trăit un an în Statele Unite, ţară în care m-am simţit pentru prima oară european”, a povestit Dominic pe site-ul său.