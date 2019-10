VIDEO FOTO Fenomen unic în România. Aproape 5.000 de oameni au umplut o grotă din Munţii Poiana Ruscă

Peştera Româneşti din judeţul Timiş la concertul din 2019 FOTO VIDEO Ştefan Both

La aniversarea celor 35 de ani de concerte în Peştera Româneşti, duminică, 27octombrie, a concertat orchestra Operei Naţionale din Timişoara. La aniversarea celor 35 de ani de concerte în Peştera Româneşti, duminică, 27octombrie, a concertat orchestra Operei Naţionale din Timişoara.





În 1984, când a avut loc primul concert, iar mai apoi mulţi ani după Revoluţie, se putea merge cu maşina doar până în satul Româneşti (aflat la aproximativ 100 de kilometric de Timişoara). De aici urma un drum de două ore, pe jos, pe poteci, până la peşteră.





Modernismul a ajuns însă şi în Munţii Poiana Ruscă. Cam trei sfert din drum a fost asfaltat.



Cu ocazia concertului, maşinile cu proritate (ale organizatorilor, tehnicienilor, speologilor, artiştilor, oficialităţilor, invitaţilor, comercianţilor, poliţiei etc.) au putut ajunge în parcare amenajată într-o poieniţă. Unii au înaintat cu maşina şi pe drumul de pământ.













Bâlci pe drumul spre peşteră

În zona unde se termină drumul, s-a amenajat zona gastronomică şi de comerţ. S-a putut cumpăra de la varză cu cârnaţi, mici, frigărui, papricaş de pui, ciabata, la Kürtőskalács, porumb fiert, clătite şi gogoşi dar şi alte produse dulci. Nu a lipsit nici taraba pentru copii, cu baloane, măşti şi alte jucării total inutile pentru un astfel de eveniment.











Aproape 5.000 de oameni spre peşteră







Misiunea de organizare e mai lesne acum, cu toate că nu uşor să urci generatoare de curent, se tragi peste doi kilometri de cablu, se duci instalaţii de lumini şi de sonorizare. O parte din drum se urcă şi acum pe braţe.







Asta pentru că toată lumea trebuie să urce pe potecile de munte care duc până la gura grotei.

Şi în acest an, Peştera Românieşti s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Aproape 5.000 de persoane au urcat la peşteră pentru a vedea concertul. Mulţi nu au mai putut intra, alţii au preferat să facă o plimbare doar până în zona gastronomică.





Anul acesta a concertat Orchestra Operei Naţionale din Timişoara, dirijată de Peter Oschanitzky, alături de mezzosoprana Gabriela Varvari, baritonul Dan Patacă şi concert maestrul Ovidiu Rusu.





Au fost compoziţii de Mozzart, Strauass, Kalman, Stolz şi alţii.





















Visul medicului psihiatru Lupu

Într-o zi de toamnă a anului 1984, a avut loc primul concert simfonic organizat în grota situată în versantul stâng al Văii Fărăşeşti, în Munţii Poiana Ruscă. Totul s-a născut dintr-un vis al medicului psihiatru Constantin Lupu, iniţiatorul clubului Speo Timiş.



„Eu am fost pasionat de sporturi de munte, orientare, speologie şi de natură. Mergeam săptămânal în munţi. Am visat ceva şi am înţeles că e un apropo de a face muzică în peşteră, la Româneşti. Au fost condiţii interesante în acel 11 octombrie 1984. Au urmat apoi anual concerte. După primul concert, cei de la ziarul german Neue Banater Zeitung din Timişoara au scris un articol, care a ajuns rapid în presa din Elveţia, că Mozart a fost într-o peşteră din România. Apoi, s-a publicat un articol în presa din Berlin”, a declarat Constantin Lupu, fost director al Clinicii de Psihiatrie Infantilă din Timişoara.

La primul concert din Peştera Româneşti a participat o orchestră a profesorilor de la Colegiul de Muzică “Ion Vidu” din Timişoara, iar printre invitaţi s-a aflat şi violoncelista Alexandra Gutzu. Au fost cam 500 de speologi din toată ţara.

“A fost de neînchipuit de frumos. Au fost şi 200 de elevi de la Liceul Lenau. Nu m-am gândit că o să ajungem la ediţia a 35-a. Au fost şi ani grei. Acum, drumul din sat spre peşteră a fost asfaltat… Frumuseţea acestei toamne de Banat, cu natură blândă, se simte pe drum de pământ, pe poteci. Mulţi au fost revoltaţi că s-a asfaltat drumul. Dar civilizaţia se impune…. E unic în România şi în Europa”, a mai spus Constantin Lupu.

Peşteră lungă de peste un kilometru





Peştera Româneşti a fost descoperită în 1872 de către geograful vienez T. Orthmeyr. Aceasta s-a format însă cu 150 de milioane de ani în urmă.







Peştera are o lungime de 1.300 de metri. Are patru etaje. La primul etaj sunt galerii scurte, accesibile doar speologilor, pe unde s-a scurs râul care a format peştera. La etajul doi se află Sala Concertelor. Există şi o galerie a Liliecilor.

De-a lungul anilor au concertat în Peştera Româneşti nume precum Filarmonica Banatul, Orchestra Simfonică Regală din Damarca, Orchestra Simfonică din Szeged, Ştefan Ruha, Kathleen Evans, Alexandra Gutzu, Gabriel Croitoru, Corala “Sabin Drăgoi” şi trupele Bega Blues Band, Survolaj, Nightloosers, Cargo, Celelalte Cuvinte, Implant Pentru Refuz şi Zdob şi Zdub.

“Peştera nu s-a schimbat. Are plus 14 grade în interior, indiferent de anotimp. Liliecii nu sunt deranjaţi. Sunt cei mai utili bio-detergenţi din Munţii Poiana Rusca. Un liliac consumă o sută de kilograme de insecte într-un sezon de vară. În Peştera Româneşti, liliecii au o grotă a lor, mai ascunsă. Acolo nici nu ajung sunetele şi zgomotul. În afară de zgomotele celor de la Zdob şi Zdub. De aceea nici nu se mai organizează concerte rock, doar muzică simfonică. Am evitat focuri, fum, nu se fumează acolo, liliecii se simt bine”, a mai spus Lupu.

În 1999, alături de doctorul Constantin Lupu şi de voluntarii de la Speo Timiş i s-a alăturat, la organizare, Fundaţia Academică, condusă de Ioan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul.