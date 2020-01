VIDEO FOTO Baie la copcă, la -7 grade Celius. 22 de timişoreni au lăsat confortul de-o parte şi s-au aventurat în apa îngheţată

GALERIE FOTO



Baia la copcă, o tradiţie în Rusia sau Finlanda, a început să fie descoperită şi de români. Pentru al treilea an consecutiv, balta Ţarina lui Petre de la marginea comunei Giroc, nu departe de Timişoara, a fost locul în care s-a făcut baie în apa rece ca gheaţa. În primul an s-au încumentat în lac trei persoane, în iarna lui 2019 numărul participanţilor a ajuns la 13. Baia la copcă, o tradiţie în Rusia sau Finlanda, a început să fie descoperită şi de români. Pentru al treilea an consecutiv, balta Ţarina lui Petre de la marginea comunei Giroc, nu departe de Timişoara, a fost locul în care s-a făcut baie în apa rece ca gheaţa. În primul an s-au încumentat în lac trei persoane, în iarna lui 2019 numărul participanţilor a ajuns la 13.

“Eu am fost jucător de şah. Prima dată l-am văzut pe Anatoli Karpov, fostul campion mondial de şah, în copcă, cu tabla de şah. Ei caută tot felul de metode să îşi stimuleze rezistenţa. La o partidă de şah, slăbesc şi două kilograme. Aşa mi-a venit ideea. Totul a început acum trei ani, când am intrat eu şi copiii mei, unul avea atunci 17 şi celălalt de 16 ani. Apoi, anul următor am spus că mă duc şi lumea m-a urmat. I-am sfătuit să facă duşuri reci, ar fi grozav cât mai mult. Îţi dau curajul de a te pune în disconfort pe tine ca persoană. Curajul acesta se întinde până la urmă în orice acţiune din viaţă, accepţi provocările vieţii mai uşor. La capătul disconfortului există răsplata”, a spus Dan Gaşpar, iniţiatorul bălăcelii în apa îngheţată.







Acţiunea promovează un stil de viaţă sănătos. Când intri în apă rece, respiraţia se face mult mai profundă şi mai rară, se trezesc în om vechile instincte. Aşa se întâmplă şi după fiecare duş rece, care conferă o senzaţie plăcută de energie şi de confort.

“Stilul de viaţă sănătoasă nu înseamnă să te fereşti, să stai la adăpost tot timpul. Corpul nostru a fost construit fără condiţii de căldură, fără apă caldă, tot timpul a fost expus la frig. Cu cât îl învelim mai mult în straturi protectoare, cu atât mai mult slăbim şi sistemul imunitar. Răceala, indiferent că e din cauză microbiană sau virală, nu are ca şi cauză frigul şi expunerea la frig. Boala sau gripa întotdeauna se produce din cauza contactului cu un agent microbian. Prin expunerea la frig nu răceşti, doar dacă ai contact cu microbii respectivi. Prin Siberia sunt scoşi afară desculţi copiii de grădiniţă. Eu fac tabere de schi şi îi încurajez pe copii să umblă desculţi pe zapădată două, trei, cinci minute, cât rezistă fiecare. Nu păţesc nimic”, a mai spus Ioan Dan Gaşpar.





Sâmbătă dimineaţa, când termomentrul arăta -7 grade Celsius, 22 de temerari erau pregătiţi să facă baie la copcă. Apa e îngheţată deasupra, astfel că organizatorii au fost nevoiţi să spargă gheaţa pe un culoar de aproximativ 25 de metri.





Înainte să intre în apă, temerarii au avut parte de o pregătire specială. Andrei Simionesei, traner personal în metoda Wim Hof a susţinut un scurt workshop de respiratie profundă, pentru a pregati oamenii pentru expunerea la frig.

“Prin această pregătire ne-am hiperoxigenat corpul. Inspirând maxim şi expirând normal, am băgat foarte mult oxigen în noi. În momentul acela PH-ul nostru creşte, devine alcalin, iar în creierul nostru se degajă mult mai multă adrenalină şi dopamină. De aia toţi am fost într-o stare super bună, toţi am fost fericiţi, euforie. Intrăm în sistemul nostru imunitar, în sistemul nostru nervos autonom sau vegetativ şi în sistemul nostru endocrin, prin aceste respiraţii. Degajăm hormoni de fericire”, a spus instructorul Andrei Simionesei, care este şi student la medicină.

Wim Hof are 13 recorduri mondiale, a stat mai bine de două ore în apă cu gheaţă, a înotat cel mai mult sub gheaţă.





Unul dintre temerari a fost chiar proprietarul pescăriei de la marginea Girocului.

„Am făcut şi anul trecut baie, cred că totul ţine de creier. Dacă te decizi şi spui că poţi să faci, faci. Cred că are undeva la 3-4 grade apa, chiar dacă deasupra îngheaţă. Când intri în apă trebuie să respiri. Organismul vrea să supravieţuiască. Când intră în starea aceea stare, retrage sângele de pe extremităţi şi nu mai respiri. Atunci trebuie să faci contrariul, să respiri. Rspirând puternic, duci sângele înapoi pe extremităţi şi rezişti la frig”, a spus Petre Nenu.

Cea mai vârsnică persoană a fost instructorul de zumba Melania Omescu, care anul viitor va face 60 de ani.

„Toată viaţa am făcut sport, toată viaţa a fost o provocare pentru mine. Am făcut înot, îmi place mult să umblu pe sub apă, am făcut atletism, iar acum sunt instructor de zumba. Îmi place să fac mereu ceva nou aşa că am făcut acum prima dată baie la copcă. Trebuie şi pregătire fizică, dar şi mentală. Este impactul acesta, diferenţa foarte mare de temperatură. E foarte important să faceţi zilnic duşuri alternative, rece şi cald. Corpul are nevoie şi de astfel de tratamente”, a afirmat Melania Omescu.

Mulţi dintre cei prezenţi au făcut două-trei ture în apa îngheţată. La ieşirea din lac, aceştia aveau la dispoziţie un jacuzzi cu apă fierbinte şi o saună.