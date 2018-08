VIDEO A fost ales constructorul pentru primul concept “vertical village” de pe piaţa imobiliară din România

Vox Vertical Village va fi un proiect rezidenţial dezvoltat la Timişoara de Werk Property Group, care a construit şi clădirea de birouri ultra-modernă Vox Technology Park.

Grupul austriac Poor va construi proiectul rezidenţial Vox Vertical Village din Timişoara, realizat în apropierea de zona business Vox Technology.

Proiectul, care se ridică la aproximativ 14 milioane de euro, reprezintă primul concept “vertical village” de pe piaţa imobiliară din România.

“După ce am alocat proiectării o perioadă de peste un an pentru a realiza un proiect unic în Timişoara şi la nivel naţional, am desemnat ca antreprenor general una dintre cele mai mari companii de construcţii active în România”, afirmă Virgil Tornoreanu, managing partner al Vox Property Group, citat de newmoney.ro.



Vox Vertical Village va reuni 120 de locuinţe într-o clădire cu 10 niveluri. Proiectul include o “pădure pe verticală” compusă dintr-o multitudine de arbori şi alte tipuri de plante, care vor fi amplasate atât în interior cât şi pe terase.



Porr Construct, care a făcut şi lucrările de la Pasajul Jiul din Timişoara, are în derulare mai multe proiecte de mari dimensiuni în România. Printre ele sunt şi proiectele de birouri Orhideea Towers şi Bucharest Business Garden din Bucureşti.