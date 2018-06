VIDEO Elevul rămas fără ambii părinţi care uimeşte prin rezultatele la învăţătură. Vrea să ajungă medic ortoped şi are o dorinţă arzătoare

Zeci de mii de copii români suferă de dorul părinţilor plecaţi la muncă în străinătate. Statisticile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) arată că 18.000 de copii români au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, iar aproape 100.000 de copii au cel puţin un părinte plecat în străinătate. Cei mai mulţi dintre aceşti copii sunt expuşi riscului de abandon şcolar, iar mulţi dintre copii ard de dorul părinţilor. Îşi alină suferinţa ţinând legătura cu părinţii prin telefon sau Skype şi ajung în culmea bucuriei atunci când îşi pot strânge părinţii chiar şi pentru câteva zile.

Sorin, proaspăt absolvent al clasei a VIII-a, la Şcoala Gimnazială din Jimbolia, nu mai poate visa nici măcar să îşi audă părinţii la telefon, atât mama cât şi tatăl copilului murind răpuşi de boală. La sfârşitul clasei a III-a, mama lui Sorin a murit de cancer, iar băiatul a rămas în grija tatălui. Pentru Sorin, tatăl său era totul. Era singura speranţă şi centrul universului său. După doi ani de la moartea mamei, când era în clasa a VI-a, Sorin şi-a pierdut şi tatăl, răpus la fel ca soţia sa, de cancer. Când vorbeşte despre părinţii săi, ochii lui Sorin se umezesc, dar copilul îşi păstrează tăria. „A fost foarte greu. Încă mi-e dor de ei”, sunt singurle cuvinte pe care le poate spune Sorin.





Fotografia lui Sorin din albumul de absolvire a clasei a VIII-a FOTO Daniel Dancea



Ajuns în grija surorii mai mari, care este căsătorită şi locuieşte în condiţii deloc uşoare în satul Lenauheim, Sorin a fost nevoit să se mute din Jimbolia, acolo unde are şcoala şi unde a crescut, în satul surorii sale. A fost nevoit să facă naveta la Jimbolia, dar asta nu l-a împiedicat să aibă rezultate deosebite la învăţătură, fiind printre premianţii clasei, cu media generală 9.94 şi olimpic la Geografie, unde a luat premiul trei pe judeţ. La Evaluarea Naţională a obţinut media 9.10. Toate acestea, fără nicio oră de meditaţie. „Sorin este un elev al şcolii noastre. A participat de trei ani la mai multe concursuri unde a obţinut menţiuni. Anul acesta am participat la olimpiada de Geografie, unde a obţinut locul trei pe judeţ. Este un rezultat deosebit”, a declarat directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale Jimbolia, Răzvan Rusu, care a fost şi profesorul de geografie al lui Sorin.



Unul dintre oamenii care a fost alături de Sorin, ajutându-l cu multă delicateţe să depăşească momentele grele, a fost diriginta acestuia, Daniela Draşovean, profesoară de engleză la şcoala din Jimbolia. „La începutul clasei a VI-a şi-a pierdut tatăl după ce în vacanţa dintre clasa a III-a şi a IV-a şi-a pierdut mama. În ciuda acestei situaţii foarte grele, este un elev extraordinar. Are aproape numai note de 10. Pe lângă acest efort supraomenesc pe care îl duce singur, fără ajutor din partea familiei, doar cu ceea ce se întâmplă la şcoală, participă şi la alte evenimente, olimpiade sau tot felul de concursuri”, a declarat diriginta lui Sorin, Daniela Draşovean.



La festivitatea de premiere de la finalul anului şcolar, Sorin a urcat de mai multe ori pe scena Casei de Cultură pentru a ridica premiile pentru rezultatele deosebite la învăţătură, iar Asociaţia Părinţilor i-a făcut cadou un laptop de care copilul a fost foarte încântat. Sorin spune că nu învaţă pentru note, acestea venind doar ca un bonus pentru efortul său. „Pentru mine nu sunt mare lucru notele. E adevărat, îmi aduc satisfacţie, dar eu particip de plăcere, nu pentru că aş fi obligat. Notele sunt ca un soi de bonus pentru mine”, spune Sorin.

Pe termen lung, visul său este să fie medic. Ştie şi ce fel de medic vrea să fie, iar specializarea nu a ales-o întâmplător. „Anul trecut am avut un accident de bicicletă şi mi-am rupt mâinile. Vreau să ajut alte persoane care sunt în situaţia în care am fost eu”, a mai spus Sorin. Pe termen scurt, Sorin are o singură dorinţă: să se poată întoarce să locuiască în Jimbolia, acolo unde este liceul la care îşi va continua studiile şi unde şi-a petrecut copilăria.

Pentru vacanţa de vară, visul lui Sorin de a locui în Jimbolia a fost îndeplinit de o prietenă a mamei sale, care l-a luat pe Sorin la ea acasă. Femeia trebuie, însă, să plece periodic în Germania, acolo unde lucrează ca îngrijitoare a unor bătrâni. „Eu plec în Germania şi când vin acasă iau copilul la mine. Sora lui este tutorele. Că vine la mine, este aşa la mica noastră înţelegere. El vrea să stea la mine. Eu nu am alt venit şi trebuie să merg să lucrez la bătrâni. El a spus că vrea să stea cu mine şi cu fiica mea. Aici îi place”, a declarat Rodica Benea, doamna care l-a însoţit pe Sorin şi la festivitatea de premiere. Sora lui Sorin nu a putut fi contacată.