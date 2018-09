VIDEO Elevii care au schimbat până în clasa a doua trei învăţători. În clasa a treia vor face cunoştinţă cu al patrulea

Situaţie tensionată la Colegiul de Artă Ion Vidu din Timişoara. Încă din prima zi de şcoală, mai mulţi părinţi ai elevilor de clasa a II-a B au protestat, fiind nemulţumiţi de învăţătoarea care a fost repartizată la clasa copiilor lor. Practic, părinţii nu i-au lăsat pe copii să intre în clasă, făcând orele în curtea şcolii. Miercuri, părinţii i-au luat pe copii şi au mers în faţa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş. Unul dintre părinţi le-a citit copiilor aşezaţi pe scăunele două poveşti, iar unul dintre copii a cântat la vioară. În acest mod, părinţii au vrut să îşi exprime nemulţumirea faţă de situaţia de la clasa în care învaţă copii lor.

Potrivit părinţilor, problemele de la Vidu sunt vechi, apărând încă din momentul în care copiii aflaţi acum în clasa a II-a erau în clasa zero. Cosmin Pop, preşedinte al Comietului de Părinţi a declarat că încă de la clasa zero copiii au fost dezavantajaţi, fiindu-le repartizat un cadru didactic cu probleme, schimbat de la o clasă la care părinţii au fost nemulţumiţi.

„Am pornit cu inima deschisă, dar după aproximativ jumătate de an şcolar am ajuns la concluzia că nu se mai poate. Am făcut petiţii peste petiţii la şcoală şi la inspectorat. Inspectoratul a trimis pe cineva să asiste şi ne-a dat dreptate nouă, adică acel cadru didactic nu avea calităţile necesare pentru a preda unui copil de clasa zero. A rămas până la finalul anului promiţându-se că ni se va rezolva problema începând cu clasa întâi, când am primit un cadru didactic foarte bun. Din nefericire domnul era suplinitor şi a ieşit la pensie”, a declarat Cosmin Pop.

Trecuţi deja printr-o experienţă nefericită, părinţii i-au solicitat la sfârşitul clasei întâi conducerii şcolii să caute soluţii astfel încât începând cu clasa a doua, copiii lor să fie preluaţi de un cadru didactic titular care să îi ducă pe copii până la finalul clasei a patra. La începutul anului şcolar, părinţii aveau să constate că la clasa lor a fost repartizată o învăţătoare suplinitoare, venită de la Şcoala Generală 30, învăţătoare despre care părinţii nu au primit cele mai bune referinţe.

„Pur şi simplu am fost puşi în faţa faptului împlinit. Înainte de începerea anului şcolar am avut o întâlnire cu doamna directoare şi Consiliul de Administraţie. Am cerut un singur lucru. Să avem un cadru didactic titular care să ne reprezinte interesele copiilor până în clasa a patra. Noi am făcut nişte compromisuri. Ştiind că sunt două cadre didactice noi, suplinitoare, am cerut să vedem care este cadrul didactic care ne poate sprijini copiii până în clasa a patra. Dintre cele două persoane am cerut persoana care nu este titular în şcoală, dar a dat examen de titularizare şi a obţinut o notă mare şi este prima dată într-o şcoală. Ni s-a spus că acea persoană este în clasa zero. Pe de o parte noi ca părinţi nu suntem implicaţi în niciun fel în deciziile care îi vizează pe copii. Am dori ca măcar drepturile care sunt respectate pentru alţi copii să fie respectate şi pentru copiii noştri”, a mai declarat Cosmin Pop, care a subliniat că părinţii nu au nimic împotriva învăţătoarei repartizate.

Inspectorul şcolar general al judeţului Timiş, Aura Danielescu, le-a reproşat părinţilor că îi folosesc pe copii pentru a-şi atinge un anumit scop. Danielescu i-a invitat, însă, pe părinţi la discuţii declarând la finalul întrevederii că directoarea şcolii ar fi trebuit să ţină cont de traumele prin care au trecut copiii.

„Le-am chemat şi pe colegele directoare. Se putea în cadrul legal să îi ajutăm. Mi se părea firesc să îi ajutăm având în vedere ce li s-a întâmplat de-a lungul celor doi ani. Este o rigiditate de care mă izbesc în unele şcoli în colaborarea cu colegii directori. Eu tot insist că toate deciziile ar trebui bazate pe consultare şi transparenţă. Se pare că e destul de greu încă să înţelegem toate lucrurile acestea”, a declarat Aura Danielescu, care s-a oferit să meargă personal să discute cu învăţătoarea pentru a o convinge că părinţii nu au nimic împotriva ei.

Potrivit Aurei Danielescu, soluţia găsită de inspectorat şi de părinţi este ca anul acesta copiii să rămână cu învăţătoarea care le-a fost repartizată urmând ca în clasa a treia să se găsească o soluţie ca măcar în ultimii doi ani ai ciclului primar elevii să aibă acelaşi învăţător. „I-am rugat să înţeleagă că anul viitor încercăm, cel puţin cât îmi stă mie în putere, dacă mai conduc această instituţie, să convingem colegii învăţători titulari că e corect să îi ia un coleg titular măcar pentru clasa a treia şi a patra să le dăm o şansă de stabilitate să nu schimbe în cinci ani cinci învăţători”, a mai declarat Aura Danielescu, potrivit căreia cazul de la Ion Vidu nu este singurul din judeţ unde schimbarea învăţătoarei este o problemă.