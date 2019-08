VIDEO Un deputat PSD crede că românii preferă să rămână în diaspora fiindcă nu li se explică ce bine e acasă: „Comunicăm deficitar. Nu suntem înţeleşi”

Comunicarea deficitară a Guvernului este, în opinia deputatului PSD, Matei Suciu, principala cauză pentru care românii plecaţi în străinătate nu se întorc în România. Prezent la o dezbatere organizată la Timişoara de Ministerul Românilor de Pretutindeni, deputatul Suciu a declarat că românii plecaţi în străinătate nu se întorc în ţară pentru că nu ajunge la ei mesajul cu măsurile pe care Guvernul PSD le-a luat şi care ar trebui să îi determine să se întoarcă acasă.

„Am încercat să facem o serie de programe, vorbim de Start Up Nation, vorbim de măririle pe care le-am putut influenţa prin guvernarea pe care am avut-o şi prin faptul că în Parlament din punct de vedere legislativ am încercat să asigurăm cadrul legal astfel încât mare parte din aceşti români să nu mai plece, să se oprească acest exod. Zece milioane de oameni să emigreze dintr-o ţară pe timp de pace. Era greu de presupus. Nu observăm reîntoarcerea pe care o aşteptăm cu toţii. Nu vedem că tinerii noştri încep să se întoarcă în ţară, că încep să dezvolte aici activităţi economice, încep să îşi creeze familii, vedem familii dezbinate, vedem tragedii. Nu ne atingem scopul şi întrebarea legitimă vine. Totuşi, ce e de făcut? ”, a spus Suciu, care a găsit şi cauza pentru care românii nu sunt convinşi să se întoarcă în ţară.

„Părerea mea e că suntem deficitari pe zona de comunicare. Nu suntem înţeleşi. Asta este părerea mea. Sunt eforturi majore din partea Guvernului, a Parlamentului şi totuşi nu ne atingem scopul. Noi nu comunicăm. Mesajul nostru nu trece de aceste ziduri şi este vina noastră a tututor. Media cred că ar trebui să dea o importanţă mai mare subiectului. Să le spunem: oameni buni, aveţi condiţii similare în România cu cele din Italia, din Portugalia. România a depăşit PIB-ul pe cap de locuitor al unor ţări importante din Uniunea Europeană. Avem un cadru economic destul de sănătos. Nu trebuie să ne oprim niciodată din a comunica”, a spus Suciu în cadrul dezbaterii.

Întrebat la finalul dezbaterii dacă motivele pentru care românii nu se întorc acasă sunt legate de modificările legislative luate de PSD-ALDE şi de condiţiile din spitale şi şcoli sau lipsa autostrăzilor, Suciu, care este parlamentar din 2012 şi care ar fi trebuit să îşi piardă mandatul potrivit unei decizii definitive de incompatibilitate, a declarat că „doi ani de zile nu este suficient ca să poţi restructura o ţară”. „Noi conştientizăm anumite carenţe pe care România le are. Acestea vin din păcate din trecut. De 30 de ani putem să spunem că România se confruntă cu lipsa autostrăzilor. În doi ani de zile cât au trecut de când am preluat guvernarea (n.r. PSD este la putere din 2012, chiar şi în timpul guvernării tehnocrate deţinând puterea) am făcut eforturi remarcabile, ori aceşti români care pleacă în afara graniţelor tocmai asta caută: salarii mai consistente”, a declarat Suciu.

