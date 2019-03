VIDEO Dacian Cioloş, după decizia BEC: „A venit momentul să ne scuturăm de dragnism şi de pesedism prin vot“

În mod normal, Dacian Cioloş trebuie să se întâlnească cu jurnaliştii din Timişoara vineri, 8 martie. Cioloş, împreună cu Dan Barna (USR), se află în oraşul de pe Bega pentru a se întâlni cu susţinătorii. Evenimentul "Drumul spre victorie trece prin Timişoara" era programat la Centrul Regional de Afaceri.

„Ne pare rău că începem colaborarea cu presa din Timişoara cu veşti proaste, dar, din păcate, coaliţia de la guvernare ne obligă să o facem”, a anunţat Vlad Boldura, responsabil comunicare - PLUS Timiş.

Dacian Cioloş, preşedintele partidului PLUS, susţine, de la ora 17.00, o conferinţă de presă pe subiectul refuzului Biroului Electoral Central de a permite Alianţei 2020 USR-PLUS să candideze la Alegerile Europarlamentare.



Ce a spus Dacian Cioloş în conferinţa de presă de la Timişoara:



“Legea a fost respectată, dar din păcate ea nu este destul de clară ca să permit într-o democraţie ca decizia membrilor de partid să fie respectată.

Suntem în situaţia în care noi nu o să putem să participăm la alegeri dacă nu se ia o decizie în acest sens, pentru că o procedură foarte tergiversată, luni de zile, în unele cazuri ani de zile. Asta nu mai e democraţie. Asta e doar democratie pe hartie, dacă alegatorii nu pot vota un partid politic înregistrat care a respectat legea. Problema nu e de partea partidului.

E o interpretare abuzivă. BEC are ca atribuţii să vegheze la buna desfăşurare a alegerilor şi la respectarea legii, legea merge în acest sens. Să permită cetăţenilor români să aleagă şi să fie aleşi. Noi am respectat legea. Am înregistrat un partid politic, am ales organele de conducere, am notificat la Tribunal decizia partidului, am pregătit liste, am făcut alianţe şi am depus-o la BEC. Nu mai e problema noastră acest gen de interpretări”.

“Această interpretare dusă la extreme, cu membri în BEC reprezentanţi ai unor partide politice clar influenţate de Liviu Dragnea, cu membri ai conducerii Autorităţii Eelectorale Permanente care din păcate e politizată, ne ridică mari semne de întrebare”.

“Avem convingerea că se va face dreptate. Avem încredere în justiţie. Nu o să intrăm jocul domnului Dragnea. Dacă justiţia ne permite, vom merge în continuare cu această alianţă. Dacă nu, fiţi convinşi că vom găsi formula prin care susţinătorii noştri să nu fie dezamăgiţi. Vom participa la alegeri. Vom găsi formula legală prin care să participăm la alegeri”.

“Mâine avem la Timişoara prevăzut un eveniment. Destinul ne aduce la Timişoara, oraş martir, care s-a scuturat de communism înainte ca întreaga ţară să o facă…E momentul să ne scuturăm şi noi de dragnism şi de pesedism, prin vot. Vrem să găsim la Timişoara formula alegătorilor posibilitatea să ne vozete”.



“Noi sperăm ca Înalta Curte de Casaţie, respectând legea, va permite partidelor politice legal înregistrate să poate să înregistreze o alianţă, să poată să participle la alegeri. Pentru că suntem într-o democraţie. Nu suntem în Rusia, unde şeful supreme al statului, controlează şi parlamentul…”