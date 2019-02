VIDEO Criza gunoaielor din Timiş: „Oamenii îşi urcă tomberoanele în maşină şi le golesc pe câmp”

Peste 40 de localităţi din zonele Sânnicolau Mare, Deta, Jimbolia şi Făget se confruntă cu grave probleme de mediu din cauza unor neînţelegeri dintre firma de salubritate care operează în aceste zone, Brai Cata, şi firma care operează staţiile de transfer din cele patru zone, Polaris M Holding. Concret, din cauza unor datorii datoriilor, firma care operează staţiile de transfer nu a mai primit gunouiul ridicat de firma de salubritate Brai Cata.

În unele dintre localităţi gunoiul nu a mai fost ridicat de peste două săptămâni. Contractul a fost încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri (ADID) Timiş, care gestionează gunoaiele din Timiş şi din care toate primăriile din judeţ fac parte. Primarii din localităţile afectate s-au întrunit într-o şedinţă a ADID şi au luat decizia de reziliere a contractului de salubritate din cele patru zone.

Unul dintre oraşele din care nu a mai fost ridicat gunoiul este Făget. Viceprimarul de aici, Vasile Sita, susţine că situaţia este critică, oamenii cărora nu li s-a ridicat gunoiul de mai bine de două săptămâni aruncând gunoiul pe câmp pentru a scăpa de el. „Repercursiunile se văd deja în teren, pe câmp, la lizierele pădurilor. Oamenii îşi urcă tomberoanele în maşină şi se duc şi le golesc”, a declarat viceprimarul din Făget.

Vasile Sita susţine că Primăria Făget, care asigură în regie proprie salubritatea stradală, a colectat gunoiul din zona blocurilor şi din unele zone de case, dar primăria nu poate să ridice gunoiul menajer din tot oraşul pentru că nu are nici angajaţi suficienţi, nici maşini speciale de colectare a gunoiului menajer. Viceprimarul din Făget a spus că o soluţie ar fi ca cetăţenii şi firmele să ducă gunoiul la staţia de transfer, unde să îl predea contra unei taxe. Vasile Sita a declarat că aşteaptă în acest sens o aprobare de la Agenţia de Mediu.





„Scot gunoiul în drum şi îi dau foc”

Unii dintre făgeţeni au fost norocoşi. Au scăpat de gunoiul din faţa casei, ridicat cu remorca trasă de tractorul primăriei. În cele mai multe cazuri, la marginea străzii sunt tomberoane pline, care nu au mai fost ridicate de două săptămâni. Un bătrân care îşi face curăţenie în faţa casei ne-a arătat gunoaiele depozitate în saci în curte, spunând ca dacă situaţia nu se schimbă are o soluţie proprie pentru a scăpa de gunoaie. „Situaţia e tragică. E mai mult de o lună de când gunoaiele sunt ţinute în saci. Oamenii tot scot gunoiul în faţa casei, apoi îl bagă. O să îl scot în faţa casei şi îi dau foc. În pat nu pot să îl pun”, a declarat bătrânul din Făget.





Criza gunoaielor se poate transforma într-un dezastru ecologic

Într-un comunicat de presă postat pe site-ul companiei, Brai Cata, care operează în cele patru zone cu probleme, arată că probelemele cu gunoiul sunt generate de firma Polaris, cu care a încercat o rezolvare pe cale amiabilă şi pe care a dat-o şi în judecată. „Pentru intrarea în normal a programelor de colectare şi creşterea calităţii serviciului de salubrizare, am făcut mai multe adrese către Consiliul Judeţean Timiş şi către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, cerând sprijin în soluţionarea situaţiei. În acest sens şi pentru susţinerea cauzei noastre am demonstrat cu documente că motivele de ordin financiar invocate de către S.C. Polaris M Holding S.R.L nu sunt justificate, iar în acest sens am deschis un proces ce se află pe rol la Tribunalul Timiş. (…) Cerem pe această cale sprijin din partea tuturor instituţiilor abilitate pentru a interveni în deblocarea acestei situaţii şi pentru a reda cetăţenilor confortul şi posibilitatea de a trăi într-un mediu curat”, arăta Brai Cata într-un comunicat din 7 februarie.

Între timp, primarii au decis rezilierea contractului cu Brai Cata, iar potrivit primarului din Sânnicolau Mare, Dănuţ Groza, se poartă discuţii pentru o reziliere pe cale amiabilă. Chiar şi în cazul rezilierii, firma care nu poate asigura acum ridicarea gunoiului, ar trebui să mai presteze serviciul încă trei luni. Primarul din Sânnicolau Mare a declarat că în condiţiile în care Brai Cata este blocată, deşi are un contract, este greu de crezut că va putea ridica gunoiul în cele trei luni după reziliere.

„În condiţiile astea, noi trebuie să ne descurcăm fiecare cum putem”, a declarat Dănuţ Groza, potrivit căruia Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca serviciul de ridicare a gunoiului menajer să fie preluat de o societate a Consiliului Local care a făcut în trecut acest lucru şi care era în prag de desfiinţare. „Am angatat patru oameni de urgenţă, am pus în funcţiune două maşini şi am început să colectăm noi. Toată lumea trebuie să înţeleagă că este o situaţie de urgenţă”, a declarat primarul din Sânnicolau Mare, care nu a putut preciza preţul la care societatea Consiliului Local va ridica gunoiul din oraş.

