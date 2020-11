VIDEO Continuă neînţelegerile între PNL-USR PLUS la Timişoara. Împărţirea funcţiilor, misiune imposibilă

Negocierile PNL - USR PLUS de la Timişoara sunt tot în impas FOTO Daniel Dancea

După ce negocierile PNL şi USR PLUS de la Timişoara au eşuat, liderii celor două partide nu au reuşit să finalizeze discuţiile şi să semneze protocolul de colaborare. Pe fondul neînţelegerilor dintre cele două părţi, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a convocat Consiliul Local Timişoara pentru alegerea viceprimarului USR PLUS, Ruben Laţcău.

Iniţial, preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, s-a declarat surprins de gestul lui Dominic Fritz. Nica a declarat că propunerea PNL a fost ca USR PLUS să aibă doi viceprimari, iar PNL doi vicepreşedinţi de Consiliu Judeţean. Fritz a refuzat propunerea susţinând că nu doreşte să devină un baron local care să deţină toată puterea.

Luni, cu câteva ore înainte de şedinţa de Consiliu Local în care urmează să fie supus la vot viceprimarul USR PLUS, preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, a anunţat că PNL îl va susţine pe viceprimarul USR-PLUS, Ruben Laţcău, şi va propune, la rândul său un viceprimar, pe Cosmin Tabără. Alin Nica a declarat că aşteaptă ca USR-PLUS să îl susţină pe Cosmin Tabără pentru funcţia de viceprimar.

„Cu majoritate covârşitoare, noi am hotărât să sprijinim candidatul nostru în persoana lui Cosmin Tabără şi candidatul USR PLUS în persoana lui Ruben Laţcău. Această mână întinsă către USR PLUS sper să fie receptată în sensul pozitiv şi să facă acelaşi lucru în toate celelalte localităţi din judeţ, unde cetăţenii au nevoie de o majoritate. Şi cetăţenii din Giroc, şi cetăţenii din Dumbrăviţa, şi cetăţenii din celelalte localităţi merită acest lucru”, a declarat Alin Nica.

La scurt timp, Dominic Fritz a anunţat că USR-PLUS nu va vota candidatul PNL pentru funcţia de viceprimar al Timişoarei până când PNL nu îşi va asuma în scris că îl va susţine pe Cristian Moş, preşedinte al USR Timiş, pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. Dominic Fritz a declarat că aşteaptă din partea PNL măcar o declaraţie publică potivit căreia PNL îl va susţine pe Moş pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al CJ Timiş. Fritz a declarat că USR PLUS se teme că, odată ce PNL îşi va instala viceprimar, după alegeri, USR PLUS va fi scos din schemă la Consiliul Judeţean, unde PNL ar putea forma o majoritate cu Pro România.