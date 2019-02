VIDEO Celebra formaţie americană Ministry susţine un concert în premieră în România, la festivalul Rock La Mureş

Formaţia Ministry este o trupă rock americană fondată în 1981 de celebrul muzician Al Jourgensen din Chicago. Iniţial, trupa a abordat un synth-pop dar sound-ul lor s-a schimbat pe parcurs, muzica lor fiind considerată a fi definitorie pentru scena metal – industrial.

Componenţa trupei s-a schimbat frecvent pe parcursul istoriei sale, cu excepţia lui Jourgensen care este principalul producător, cântăreţ, compozitor şi instrumentalist al trupei. Formaţia a obţinut succes comercial la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, cu trei dintre albumele lor de studio: The Land of Rape and Honey (1988), The Mind Is a Terrible Thing to Taste (1989) şi Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs (1992). Trupa a fost nominalizată la şase premii Grammy şi a susţinut concerte la cele mai celebre festivaluri din lume.

De-a lungul anilor, Al Jourgensen a lucrat ca şi producător la o serie de albume editate de trupe ca Skinny Puppy, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins sau Red Hot Chilli Peppers.

Odată cu lansarea discului „Psalm 69: The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs“(1992), trupa a repurtat din nou succes, iar doi ani mai târziu formaţia a lansat albumul Filth Pig. Pe 23 decembrie 2012, chitaristul Mike Scaccia a suferit un atac de cord şi a murit. La scurt timp după aceea, Jourgensen a desfiinţat trupa. Cu doi ani în urmă, formaţia Minstry a revenit la Nuclear Blast Records, iar anul trecut a lansat cel de-al 14-lea album de studio, "AmeriKKKant", pe 9 martie 2018.

În cursul acestei veri, formaţia Ministry va urca pe scenele unor festivaluri de renume din întreaga lume, inclusiv în cadrul festivalului Nova Rock în Austria, Kknotfest (Franţa), Graspop Metal Meeting (Belgia) sau Gefle Metal Festival (Suedia). Alături de Ministry, Al Jourgensen este cunoscut şi din proiectele Surgical Meth Machine sau Revolting Cocks.

Alături de Ministry, pe scenele festivalului Rock la Mureş vor mai concerta Tha Casualties (S.U.A.), Paddy and the Rats (Ungaria), Luna Amară şi Dirty Shirt.

Festivalul Rock la Mureş, primul eveniment de acest gen „open – air“ din ţara noastră, a luat naştere în vara anului 2002.



Festivalul Rock la Mureş va avea parte de trei scene, camping gratuit şi o serie de activităţi care se vor desfăşura în timpul zilei ce includ workshop-uri şi diverse activităţi sportive. Abonamentele early birds pentru festival se pot cumpăra la preţul de 59 lei de aici şi aici.

Abonamentele pentru festivalul Rock la Mureş se vor putea procura exclusiv online, iar biletele valabile pentru o zi se vor găsi numai la faţa locului.

