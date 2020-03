VIDEO Caratină-disco din apartamentul unui faimos DJ-i. Distracţie în pijamale, seară de seară

Geo da Silva a început să intre în direct, în fiecare seară, pentru a face un concurs cu bilete pentru Discoteka Festival - evenimentul care a fost reprogramat din cauza epidemiei de coronavirus, pentru perioada 18-20 septembrie. Totul a plecat iniţial ca o joacă, pe Facebook.a început să intre în direct, în fiecare seară, pentru a face un concurs cu bilete pentru Discoteka Festival - evenimentul care a fost reprogramat din cauza epidemiei de coronavirus, pentru perioada 18-20 septembrie.

Din ce în ce mai multă lume a început să-i ceară şi câte o piesă, câte o dedicaţie. Pentru că pe timpul stării de necesitate, există o interdicţie de a ieşi din case fără motiv întemeiat, fanii lui Geo i-au cerut să organizeze o mică discotecă pe Facebook.





Aşa că fostul DJ-i şi MC de la dicotecile Park Plase şi Discoland din Timişoara, cât şi de la Ring şi Tineretului de la Costineşti, Geo da Silva şi-a luat rolul în serios.

A amenajat în camera sa un mic pupitru, cu un laptop, un mixer, un microfon, iar în fiecare seară, de la ora 20.00, intră în direct pe Facebook, cu muzica anilor 80-90-2000.



Geo da Silva a muzică pe bandă rulantă, a apărut în clipuri la TV, a fost la platane în party-uri celebre, muzica lui a trecut graniţele ţării şi a ajuns să facă turnee prin Europa.



La începul anului 2010, DJ Geo Da Silva a dat lovitura cu hiturile precum "Do It Like A Truck", “Hei Mr.DJ Get Up”, "Far Away" şi “Booma Yee”, care i-a adus contracte în peste 35 de ţări. În urmă cu doi ani, atunci tatăl unui băiat de 14 ani şi a unei fete de 12 ani, a luat hotărârea să se schimbe.



Viaţa lui Gheorghe Constantin Cristinel s-a schimbat radical în urmă cu cîţiva ani. Artistul a decis, brusc, nici mai mult, nici mai puţin decât să se pocăiască. Nu a renunţat însă la cariera muzicală.

Geo Da Silva nu a renunţat la muzică. Continuă să compună, să mixeze, să facă turnee, însă într-un alt ritm. Muzica este aleasă pe sprâncene, nu mai promovează mesaje care ar putea să-l supere pe Dumnezeu.



În fiecare seară, de la ora 21.00, face o pauză de muzică, pentru a spune "Tatăl nostru!", iar la ora 23.00 recită dintr-un psalm.



