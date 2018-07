Cafenea Starbucks închisă de autorităţi din cauza unor nereguli grave: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva”

Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Timiş au dispus închiderea temporară a cafenelei Starbucks aflată în incinta Iulius Mall Timişoara. Potrivit unor surse din cadrul echipei de control, verificările la Starbucks au fost efectuate în urma unor sesizări telefonice care arătau nereguli în privinţa igienei şi a condiţiilor de preparare şi servire a produselor.

Potrivit Debanat.ro, care publică şi imagini de la faţa locului, membrii echipei de control aveau să constate că neregulile sesizate de clienţi se confirmă.

„Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Canapele rupte, murdare, mizerie, gândaci care se plimbau pe prăjituri, în tejghele, pe prăjituri, în locurile în care se prepara cafea. Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Am avut mai multe sesizări telefonice. Ne-am autosesizat şi am luat măsuri. Nu a fost depusă. Aparatul de stors fructe defect a fost lipit cu scotch, debarasarea s-a făcut în bucătărie, unde erau depozitate şi alimente şi produse de curăţare, s-a debarasat cu resturi de alimente, cu resturi de ţigări, fără să se respecte normele igienico-sanitare”, au declarat surse din cadrul echipei de control.

Cafeneaua va rămâne închisă până la remedierea problemelor reţinute de inspectori.

"Adevărul" le-a solicitat un punct de vedere şi reprezentanţilor companiei, urmând ca odată cu comunicarea unui răspuns acesta să fie publicat.