VIDEO Începe cel mai mare festival de world music din România. Plai 2018 aduce nume interesante din Senegal, Brazilia, Franţa, Mexic sau Ţara Galilor

Anul acesta, Festivalul Plai va surprinde publicul cu un alt tip de amenajare a spaţiului de la Muzeul Bănăţean, cu un format nou şi diferit de ceea ce am văzut până acum, spune unul din organizatorii evenimentului.

“Vom creea o experienţă nouă participanţilor la Plai. Anul acesta va arăra diferit, scena va fi într-un loc nou, diferite de cum erau obişnuiţi oamenii. Scena o să fie în mijlocul păduricii, unde aveam noi activităţile culturale. Am făcut multe modificări. Activităţile din timpul zilei vor fi pentru întreaga familie, sub forma a cinci laboratoare. Îi avem pe cei de la Societatea Română pentru Astronomie, care vin cu atliere şi observaţii de planete şi stele”, a declarat Flavia Buzgar, unul din organizatorii Plai.

Trei zile cu muzica lumii

Porţile festivalului se deschid vineri, de la ora 18.00, iar în prima zi vor avea loc doar concerte. Evenimentele conexe se vor desfăşura sâmbătă şi duminică.

În prima zi, pe scena vor urca, pentru început, Alsarah and the Nubatones, o trupă care reprezintă muzica retro-pop est africană. Urmează Samuel Bazawule, un artist stabilit în Brooklyn, dar născut în Ghana. Cunoscut şi sub numele de Blitz The Ambassador, artistul îmbină perfect ritmurile inspirate din Africa de Vest şi instrumentaţie live cu hip-hop şi ritmuri moderne pentru a crea un sunet atât de divers şi magic.

Ziua se încheie cu Paris Combo din Franţa. Şase albume şi două decenii petrecute în jurul lumii cântând, având în faţă vocea carismatică a solistei Belle du Berry, le-a adus celor de la Paris Combo recunoaştere internaţională cu sunetul lor cosmopolit.



Orchestra Baoab din Senegal încheie ziuia de sâmbătă

În a doua zi, pe scena mare vor concerta americanul Nickodemus - stilul său muzical acoperă o gamă extinsă, de la muzică funk, house şi latino, la afro-beat şi reggae, urmat de 9Bach din Ţara Galilor, iar pe final cântă Orchestra Baobab din Senegal.







După aproape un deceniu de la ultimul album al grupului şi aproape 50 de ani de la înfiinţare, Orchestra Baobab se întoarce pe scena internaţională, suprapunând sunete afro-cubane, cu tradiţii locale şi stiluri pop din Senegal şi alte părţi ale Africii.

Festivalul se încheie pe ritmuri braziliene

Duminică, de la ora 19.30, pe scenă urcă TZUC (Mihai Vasiu), un tânăr DJ şi producător muzical din Bucureşti. De la ora 20.45, concertează Orkesta Mendoza, cu o fuziune latino-experimentală, bazată în Tucson, Arizona, dar dominată de doi muzicieni care s-au născut în Sonora, Mexic.

La ora 22.30 vor urca pe scenă brazilienii de la Liniker e os Caramelows. Membrii trupei, cu vârsta cuprinsă între 21-29 ani, menţionează printre influenţe muzica regională, muzica electronică, muzica etnică, MPB, pop (brazilian şi american) rock samba, tropicalia, punk brazilian şi Black Sabbath.









Peste o sută de voluntari lucrează la Plai

Plai cu numărul 13 propune nouă concerte world music, două seri de after-party, peste 200 de workshop-uri şi ateliere, proiecţii de filme, expoziţii, foodcourt şi o diversitatea întreagă de activităţi.

“Vineri avem doar muzică, dar sâmătă, de la ora 12, începe cu activităţile Plai. Avem un atlier de cunoaştere interioară, construim instrumente din materiale reciclate, avem Creativ Morning Timişoara, avem discuţii despre comunitate. Avem trupe noi, premiate, o mulţime de activităţi în timpul zilei, oameni pot să exploreze, să afle lucruri noi la festival. Activităţile de la Plai pot fi verificate pe site-ul nostru, pe www.plai.ro ”, a mai spus Flavia Buzgar.

La fel ca în fiecare an, Plai este făcut 100 la sută de către voluntari. Anul acesta sunt implicaţi peste o sută de persoane, care au amenajat, au gândit şi au creeat lucruri noi pentru festival.

În perioada festivalului, abonamentul va costa 118 lei. Preţul biletului, la poartă, va fi de 78 de lei pentru câte o zi, pentru două zile de festival, preţul va fi de 98 lei.