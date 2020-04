VIDEO 1 mai cu Netflix. Cinefilii nu au motive să se plictisească în ultimele zile petrecute în carantină

Secvenţă din "The Half of It”

Până cel puţin în 15 mai cu siguranţă nu se vor relaxa măsurile luate pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. Aşadar, anul acesta, 1 mai nu va însemna excursii, iarbă verde sau grătare, ci una în care oamenii vor sta acasă. Netflix s-a gândit însă să vină în spijinul lor. De 1 mai, Netflix a pregătit trei filme noi, iar pe tot parcursul lunii vor mai fi alte opt premiere.

Iată noutăţile lunii mai pe Netflix, prezentate de Cinemagia.ro.

“Hollywood” - Ryan Murphy (Glee, Pose) revine în atenţie cu o combinaţie familiară de glamour şi efervescenţă: Hollywood are în centrul atenţiei mai mulţi actori şi cineaşti gata de orice pentru a deveni celebri în Hollywood-ul de la sfârşitul anilor '40. Serialul va explora şi faţa mai puţin strălucitoare a faimei, scandalurile sexuale, dar şi rasismul epocii, toate printre temele favorite ale lui Murphy. Iar cineastul nu se teme să includă în această poveste fictivă şi câteva personaje reale, de exemplu actorul Rock Hudson şi impresarul Henry Willson, ultimul fiind interpretat de starul serialului The Big Bang Theory, Jim Parsons.

“Into the Night” - Când ai văzut ultima oară un SF postapocaliptic belgian? Miniseria Into the Night se bazează pe romanul omonim al lui Jacek Dukaj şi are o premisă mai mult decât promiţătoare: când un fenomen misterios face ca lumina soarelui să distrugă totul în cale pe Pământ, pasagerii unui zbor de noapte se chinuie din răsputeri să supravieţuiască în aer, la adăpostul întunericului. Doar că nici la bord nu lipsesc ameninţările. Dacă ne întrebi pe noi, o să ne uităm întâi la Into the Night şi abia apoi la Hollywood.







“The Half of It”- Netflix lansează periodic comedioare romantice cu adolescenţi, iar acum pare să actualizeze cu un mesaj LGBT vechea reţetă cu protagonistul chipeş, dar încet la minte, ajutat să-şi cucerească iubirea vieţii de amicul mult mai inteligent, dar şters. În noua abordare, eroina este Ellie Chu (Leah Lewis), care îi dă sfaturi de amor colegului Paul (Daniel Diemer), doar că ajunge ea însăşi să se îndrăgostească de colega pe care acesta vrea să o cucerească.



Cele trei filme vor avea premiera în 1 mai.

“Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” - Mai e nevoie de vreo prezentare? Jerry Seinfeld revine în atenţie cu un program de o oră despre viaţa de zi cu zi (sau, cine ştie, despre nimic). Premiera în 5 mai





“Dead to Me”: sezonul 2 - Unul din hiturile Netflix de anul trecut, Dead to Me îşi termina primul sezon cu un cadavru în piscină, prin urmare abia aşteptăm să vedem cum Jen şi Judy, eroinele interpretate deChristina Applegate şi Linda Cardellini, o scot la capăt cu imensa provocare de a nu cădea pe mâna poliţiei. Chiar dacă în primul sezon am ghicit extrem de repede motivul sumbru al improbabilei prietenii dintre protagoniste, Dead to Me se poate lăuda cu una dintre cele mai volatile şi imprevizibile relaţii între personajele principale, prin urmare cu siguranţă nu vom întoarce la el în a doua săptămână a lui mai.

“The Eddy” - După rolul său principal din Castle Rock, serialul inspirat de mitologia cărţilor lui Stephen King căruia noi i-am scris o cronică pozitivă în 2018, actorul André Holland revine în atenţie cu The Eddy, un serial european despre patronul unui club de jazz din Paris care îşi dă curând seama că idealurile sale muzicale nu prea se sincronizează cu realitatea dură. Un rol principal este interpretat de unul dintre cei mai cunoscuţi actori francezi ai momentului, Tahar Rahim.

Cele două vor avea premiera în 8 mai.

“The Wrong Missy” - Revenim la comedie cu The Wrong Missy, în care David Spade îşi încearcă din nou puterile cu atenţia publicului într-un film despre un individ suficient de ameţit încât să-şi confunde cele două Missy din agenda telefonul şi să invite într-o vacanţă de lux nu pe cea despre care crede că e "the one", ci pe tipa enervantă cu care în trecut a avut un blind date chinuitor. Da, premisa este promiţătoare, iar Lauren Lapkus este perfect aleasă în rolul "nebunei Missy", care îi va transforma eroului weekend-ul într-un calvar.







Premiera pe 13 mai.

“Dérapages” - Eric Cantona într-un rol principal în această miniserie franceză? Fostul star al fotbalului îl interpretează pe Alain, un tip care şi-a pierdut în urmă cu şase ani postul extrem de bine plătit în management-ul unei companii. Şase ani de şomaj de lux îl aduc în pragul disperării, prin urmare Alain e gata de orice, chiar şi să încalce legea şi să-şi tradeze familia, atunci când o corporaţie pare să-l prefere pentru un post de calibru similar. Doar că Alain îşi va da seama foarte curând că provocarea angajării este mult mai mare decât credea iniţial.







“Te quiero, imbécil” - Rămânem în Europa cu această comedie romantică spaniolă în care actorul Quim Gutiérrez se întoarce parcă a mia oară la rolul tipului animat de intenţii bune, dar sabotat încontinuu de hazard. Eroul este de această dată Marcos, care are parte o zi mai mult decât proastă: îşi pierde iubita şi slujba la doar câteva ore distanţă...





Premierele au loc în 18 mai.

“The Lovebirds” - O altă comedie cu o premisă interesantă, The Lovebirds are pe afiş două dintre cele mai hot nume ale comediei americane, Issa Rae şi Kumail Nanjiani. Cei doi interepretează un cuplu a cărui maşină este rechiziţionată de un poliţist, doar că acesta purcede, cu cei doi eroi încă în maşină, la asasinarea unui curier. Copleşiţi de evenimente, sărmanii îndrăgostiţi vor avea multe de îndurat pentru a-şi dovedi nevinovăţia şi scăpa cu viaţă din situaţii mai mult decât periculoase.









Premiera în 22 mai.

“Space Force” - Realizatorii versiunii americane a serialului The Office se reîntorc la genul comediei cu colegi de birou cu trăsnitul Space Force. Steve Carrell este de această dată un pilot decorat care visează să conducă Forţele aeriene americane, dar i se oferă în schimb şefia unei Forţe recent şi înainte de vreme înfiinţate, Forţele Spaţiale. Colegii plini de hachiţe şi dificila misiune de a asigura dominaţia americană în spaţiu îi vor da mult de furcă eroului.John Malkovich şi Lisa Kudrow apar în roluri secundare.





Premiera în 29 mai.



Citeşte şi:



VIDEO Cinema în carantină continuă. Ce filme noi puteţi viziona pe Netflix



VIDEO Cinema în carantină. Cele mai noi filme care vor apărea pe Netflix