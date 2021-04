Veşti bune din expediţia Dhaulagiri 2021. Horia Colibăşanu a făcut un pas important spre premiera mondială

Horia Colibăşanu a transmis veşti bune din expediţia Dhaulagiri 2021. A făcut un pas important prin depăşirea celei mai abrupte părţi din traseu.

“Am reuşit să echipăm tot peretele până în Tabăra 1. A fost greu de căţărat pentru că s-a modificat şi traseul. Anul acesta e mai puţină zăpadă aşa că avem mai mult de căţărat pe stâncă. Din mia de metri până acolo, am pus un kilometru şi ceva de coardă. A trebuit să ocolim porţiuni, să mergem în zig zag. Corzile fixate de noi în 2019 au dispărut pe 90 % din traseu. A trebuit să refacem totul. Au fost zile când am avansat doar 40 de metri. La o porţiune de 5 metri am stat 1 oră şi jumătate. Am avut de trecut şi o surplombă imensă, cel mai greu punct. Până la urmă ne-au ajutat şi cei 150 de metri pe care i-am găsit din coarda veche, aşa că ne-am mişcat destul de bine. Faţă de acum doi ani avem 20 de zile avans. Am mers mai repede şi pentru că ştim traseul”, a transmis Horia Colibăşanu.