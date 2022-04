USR-PLUS, măcinat de un nou scandal intern. Consilier local, atac la primarul Timişoarei

La aproape trei zile după ce ziarul Renaşterea a dezvăluit că un consilierului local USR-PLUS, Andrei Meşter (provenit din PLUS), a fost suspendat din partid pentru că nu a votat conform liniei partidului, USR-PLUS a anunţat oficial că l-a suspendat pe Meşter din partid pentru că „a înşelat încrederea colegilor săi consilieri locali USR, blocând adoptarea a două proiecte esenţiale: proiectul de hotărâre pentru înfiinţarea Administraţiei pentru Educaţie şi Sănătate şi proiectul noii organigrame a Primăriei Municipiului Timişoara”.

„Consilierul local Andrei Meşter a făcut acest lucru fără să ridice în prealabil obiecţii la proiect sau să semnaleze că va vota altcumva decât cum a stabilit grupul de consilieri USR în urma şedinţei interne de aliniere, şedinţă premergătoare celei de Consiliu Local. Blocarea acestor proiecte esenţiale reprezintă o piedică pentru buna funcţionare a administraţiei şi pentru ducerea la îndeplinire a misiunii publice pe care USR şi-a asumat-o în faţa timişorenilor”, a mai transmis USR.



Potrivit comunicatului oficial al USR-PLUS, decizia de suspendare a lui Meşter a fost luată după ce acestuia „i-au fost oferite condiţiile necesare pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a-şi explica acţiunile, acesta refuzând în repetate rânduri să o facă”.

Pe perioada suspendării, Meşter pierde funcţia din Biroul Politic Local al USR Timişoara, păstrându-şi mandatul de consilier local.

„Dacă tot eşti tu vedeta, hai să facem cum crezi tu”

Andrei Meşter a declarat pentru „Adevărul” că tensiunile dintre el şi liderul USR-PLUS Timiş, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, îşi au originea imediat după alegerile locale. Meşter susţine că, potrivit protocolului semnat de USR şi PLUS, el ar fi trebuit să fie viceprimar din partea USR, dar Fritz nu ar fi ţinut cont de protocol.

„El a câştigat alături de noi. Eu trebuia să fiu viceprimar. Mi-a spus: ‹Nu tu pentru că nu ne cunoaştem›. Nu mi s-a părut în regulă, dar eu intrând în politică să produc schimbare, nu neapărat să fac politică de dragul policiticii, am spus: ‹Bine. Dacă tot eşti tu vedeta, hai să facem cum crezi tu›”, a declarat Andrei Meşter.

Consilierul USR-PLUS susţine că în momentul în care l-a scos din schemă pentru postul de viceprimar, Fritz i-a promis lui Meşter că o să îi dea posibilitatea să propună oameni în consiliile de administraţie ale societăţilor din subordinea Consiliului Local.

„El mi-a promis atunci că o să pot să propun nişte membri prin consiliile de administraţie ca să mă asigur că profesionalismul din PLUS se va regăsi. La început nu am fost foarte insistenţi, dar când am văzut că tipul tace şi transparenţa e tot mai mică am început să mă simt inconfortabil. Am zis: ‹Bun, suntem un partid, funcţionăm pe încredere. Dar încrederea funcţionează atâta timp cât şi rezultatele se văd›”, a mai declarat consilierul USR-PLUS suspendat din partid.

Meşter mai spune că în momentul în care a propus doi oameni pentru consiliul de administraţie al Societăţii de Transport Public şi a fost refuzat a hotărât că va vota doar cum îi dictează conştiinţa, nu cum stabileşte partidul. „Atunci am spus că în momentele în care lipseşte transparenţa şi nu am timp să verific, nu îmi mai dau votul”, a mai declarat Andrei Meşter pentru „Adevărul”.



Dominic Fritz spune că oamenii propuşi de Meşter nu îndeplineau condiţiile legale. „Domnul Meşter a avut într-adevăr o propunere în privinţa candidaţilor pentru consiliul de administraţie provizoriu al STPT, propunere respinsă pentru că nu a îndeplinit criteriile legale. Acest lucru însă nu are o legătura directă cu motivul sancţiunii aplicate”, a declarat Dominic Fritz pentru „Adevărul”.

„Votează tu un proiect de opt milioane de lei fără un act de fundamentare în spate”

După ce a fost suspendat din partid, Andrei Meşter a mai contribuit la trântirea unui proiect propus de Fritz: majorarea tarifelor pentru salubritate stradală. „Vreau să mă implic, dar vreau să mă implic corect. Voteză tu un proiect de opt milioane de lei fără un act de fundamentare în spate (n.r. aşa cum a fost cel referitor la salubritate). Dacă mă exclud, să mă excludă. Ori fac politică aşa cum cred că e corect, ori nu o fac. Eu nu stau în politică de dragul indemnizaţiei de 1.095 de lei pe lună. Eu fac politică pentru că vreau o schimbare. Eu am făcut şcoala în America, lucrez pe bani buni, nu am nevoie de avantajele lor”, a mai declarat Meşter.

Consilierul USR-PLUS susţine că Dominic Fritz este „o dezamăgire enormă”, iar acest lucru se va vedea la următoarele alegeri. „Din păcate, e o dezamăgire foarte mare. Nu m-a dezamăgit doar pe mine. A dezamăgit o generaţie. La alegerile din 2020, personal am convins vreo 2.000 de persoane să vină la vot. Îmi va fi foartre greu în 2024 să conving aceste 2.000 de persoane să vină la vot şi să îl mai voteze pe el. E o dezamăgire enormă (n.r. Dominic Fritz). Probabil o să treacă cel puţin două tururi de alegeri până când tinerii o să aibă din nou motivaţia să se implice. O să rămână micii oportunişti, care au nevoie de anumite beneficii”, a încheiat Andrei Meşter, consilier USR-PLUS, suspendarea neafectându-i mandatul de ales local.

