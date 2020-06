Unul din cei mai mari producători de energie din Italia construieşte un întreg cartier în nordul Timişoarei

Dezvoltatorul proiectului este FRI-EL Buildings, parte a grupului italian FRI-EL Green Power, unul dintre ce mai mari producători de energie regenerabilă din Italia, va investi peste 80 de milioane de euro în dezvoltarea ansamblului Ateneo Timişoara.

Ateneo Timişoara este amplasat în zona Torontalului, una dintre cele mai dinamice zone de dezvoltare imobiliară a oraşului, în apropierea Universităţii de Agronomie şi Medicină Veterinară şi la aproximativ un kilometru de viitorul magazin IKEA Timişoara. Ansamblul rezidenţial va avea 1.300 de apartamente şi o listă semnificativă de facilităţi.

Prima fază a proiectului va include 153 de apartamente în trei clădiri, în urma unei investiţii de aproximativ 10 milioane de euro – exclusiv din fondurile companiei.

”Am ales Timişoara deoarece este unul dintre principalii poli de dezvoltare economică ai României şi principalul centru urban din vestul ţării. Am găsit aici o piaţă rezidenţială în plină dezvoltare şi o cerere reală pentru locuinţe compartimentate inteligent şi la preţuri competitive, dar mai ales parte a unor proiecte integrate, cu multiple facilităţi specifice unui nou stil de viaţă. Am început dezvoltarea Ateneo Timişoara la finalul lui 2019 şi nu am încetinit deloc în ultimele trei luni, având deplină încredere în piaţa românească - dezvoltarea proiectului se va întinde de altfel pe mai mulţi ani şi suntem şi în căutarea unor noi oportunităţi”, a declarat Luca Cainelli, CEO FRI-EL Buildings Romania.