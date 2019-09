Unul dintre cei mai fideli oameni ai lui Tăriceanu, atac la liderul ALDE: „De ce e mai frecventabil Pro România decât PSD?“

PSD, prin liderul deputaţilor PSD, Alfred Simoni, a anunţat că poartă discuţii cu fiecare parlamentar în parte pentru respingerea unei moţiuni de cenzură şi pentru menţinerea PSD la guvernare. Simonis a declarat că mai mulţi parlamentari ALDE ar fi nemulţumiţi de deciziile din ultima perioadă luate de Călin Popescu Tăriceanu şi doresc ca ALDE să rămână la guvernare.

La scurt timp de la declaraţiile lui Simonis, deputatul ALDE de Timiş, Marian Cucşa, vicepreşedinte al comisiei de control SRI şi unul dintre cei mai fideli oameni ai lui Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat pe pagina sa de Facebook că se opune alianţei cu Pro România şi ieşirii ALDE de la Guvernare. Cucşa susţine că deciziile ALDE din ultima perioadă au fost luate de 3-4 persoane, fiind aduse doar spre validare în forurile de conducere ale partidului.

„Suntem în situaţia în care am ieşit de la guvernare, nu avem candidat, susţinem un independent la alegerile prezidenţiale (decizie luată fără o analiză internă, dacă exista posibilitatea „creşterii” unui alt candidat din rândurile membrilor ALDE, în perspectiva dezvoltării partidului), am făcut o alianţă electorală cu Pro Romania şi urmează o alianţă politică şi probabil fuziunea (lucruri aflate de pe Facebook, de pe pagina domnului Tăriceanu). Consider că deciziile ALDE din ultima perioadă, luate de 4-5 persoane şi aduse doar spre validare forurilor de conducere, sunt unele total greşite şi lipsite de respect faţă de colegi”, a scris Cucşa.

Liderul ALDE Timiş arată că toate deciziile „s-au născut peste noapte, fără o analiză şi o proiecţie despre ce însemană viitorul liberalismului în România!”. „De ce e mai frecventabil Pro România decât PSD? Când ştim cine e Victor Ponta, că de fapt, e tot un PSD-ist plecat supărat de acasă! Am votat împotriva alianţei electorale cu Pro Romania şi nu voi suţtine nici o altă asociere cu formaţiunea lui Victor Ponta”, a mai scris Cucşa pe pagina sa de Facebook.





