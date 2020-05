Una dintre cele mai vechi imagini ale Timişoarei. Gravura a fost editată în 1665

Una dintre cele mai vechi imagini ale Timişoarei este gravura lui Hans Johann Sibmacher, gravor şi desenator din Nürnberg. Gravura pe care o deţine Muzeul Naţional al Banatului, editată în 1665, prezintă oraşul cu cartierul şi împrejurimile în care se aflau trupele lui Sigismund Báthory. La acea vreme, Timişoara era paşalâc turcesc (1552-1716).

În cartuşul aflat în dreapta jos, decorat cu volute, sunt indicate principalele părţi ale oraşului şi locul de amplasare al trupelor. Perspectiva este plonjantă, cuprinzând atât cetatea şi castelul, cât şi cartierul alăturat din partea de răsărit a oraşului, care apare aici ca o grupare de case, unele chiar cu etaj, plasate în jurul unei biserici masive cu turn pătrat şi acoperiş ascuţit înconjurat de patru turnuleţe mici. Pe turnul bisericii flutură steagul cu însemnele lui Báthory, fapt care aminteşte că trupele acestuia au ajuns până sub zidurile Timişoarei în anul 1596, fără a putea însă ocupa cetatea, explică cei de la Muzeul Banatului, pe pagina lor de Facebook.

În afara oraşului este amplasată o clădire impunătoare cu turnuleţe în console, înconjurată de un zid de apărare prevăzut cu mici bastioane, zid împrejmuit cu un şanţ de apă (menţionată în cartuş drept ”castel de plăcere”).

“Este aproape sigur că era reşedinţa din afara oraşului a Paşei din Timişoara, clădire care a fost înainte de acea epocă un castellum nobiliar. Cu toate că apare indicat şi cartierul exterior, grupat în jurul bisericii, gravorul nu a insistat clar pe detalii, renunţând la palisadele care, probabil existau. Biserica, fără absidă, are forme simple, şi o singură navă dreptunghiulară. Planşa cu imaginea Timişoarei a fost prezentată pentru prima oară în Chronologia Oder Historische beschreibung aller Kriegsempörungen und belägerungen der Stätt und Vestungen auch Scharmützeln vnd Schlachten, so in Ober und Under Ungarnauch Sibenbürgen mit dem Türcken von anno 1595 biß auff gegenwertige Zeit danckhwürtig geschehen, scrisă de Hieronymus Ortelius şi editată în 1603”, mai aflăm de la specialiştii de la Muzeul Naţional al Banatului.