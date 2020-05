Un timişorean a câştigat premiul pentru fotografia anului acordat de Asociaţia Jurnaliştilor de Jazz din America

Dragoslav Nedici a fost câştigat premiul “Photo of the year” pentru fotografia realizată artistei americane Jazzmeia Horn, în cadrul festivalului internaţional de jazz de la Belgrad, desfăşurat în luna octombrie a anului trecut.

“Îmbin două mari pasiuni: Muzica jazz şi pozatul, în special fotografia de concert”, a spus Dragoslav Nedici, care s-a apucat mai serios de fotografiat în urmă cu opt ani, după ce a primit o acreditare la Festivalul de Jazz de la Gărâna.

“Din 2014 sunt prezent în fiecare an la festivalul de la Belgrad. Am legat prietenii cu oameni din diferite colţuri ale lumii, de culturi şi culori diferite dar cu aceeaşi mare pasiune, jazzul. Anul trecut, Belgrade Jazz Festival a sărbătorit 35 de ani de existenţă şi a oferit un adevărat festin de muzica jazz de toate tipurile cu artişti din cei mai valoroşi. Printre ei şi Jazzmeia Horn, o tipă tânără, energică şi foarte liberă pe scenă. Norocul meu a fost că avusesem prilejul să o urmăresc şi pozez la festivalul JazzTM din luna iulie a aceluiaş an, şi deja cam ştiam jocul ei pe scenă. Am avut şi norocul unei bune poziţii, fiind acreditaţi şi fiind destul de mulţi fotografi, chiar dacă exista un respect intre noi, totuşi trebuie să vânăm un loc şi unghi bun. Şi toate astea mai mult taras pe genunchi, ca să nu deranjăm publicul. Şi avem doar 10-15 minute la dispoziţie. Am avut noroc, a ieşit o poză bună”, a povestit Nedici.