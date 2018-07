Un fost handbalist, numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „Nu sunt chiar un necunoscător“

Intrat în politică la începutul acestui an, Ovidiu Marcel Sîrbu a reuşit deja să obţină, pe linie politică, două posturi-cheie. De la începutul anului ocupă un post de membru în Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Grup SA, iar joi, 19 iulie, Sîrbu a fost numit în funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor. După numirea lui Sîrbu la Transporturi, ALDE Timiş a emis şi un comunicat de presă cu anunţul, dar şi un mesaj din partea noului secretar de stat.

„Mă onorează această funcţie şi totodată mă obligă să mă implic în proiectele de dezvoltare ale infrastructurii din ţară, dar prioritară va fi centura Timişoarei. Este inadmmisibil ca în 2018 şoferii care tranzitează oraşul să nu aibă acces la această alternativă. Timişoara are nevoie de această centură, cu atât mai mult cu cât numărul de maşini înmatriculate creşte de la an la an. Traficul din oraş este îngreunat şi avem nevoie de această rută ocolitoare pe care să fie redirecţionate maşinile de mare tonaj. Infrastructura din Timişoara lasă de dorit, e un subiect care a ţinut paginile ziarelor multă vreme şi încă nu s-a epuziat. Mereu se discută, dar nu se rezolvă”, este mesajul transmis de noul secretar de stat.

CV-ul noului secretar de stat de la Transporturi

În comunicatul prin care ALDE anunţă numirea lui Sîrbu la Transporturi se mai arată că noul secretar de stat este de profesie inginer şi are 42 de ani. CV-ul lui Ovidiu Marcel Sîrbu, scoate la iveală, însă, lucruri mult mai interesante decât cele comunicate de ALDE. Astfel, CV-ul secretarului de stat arată că Sîrbu este absolvent al Liceului Sportiv Banatul din Timişoara şi fost jucător profesionist de handbal, activând în prima ligă din România (Politehnica Timişoara) şi în prima ligă italiană. La 28 de ani, Ovidiu Marcel Sîrbu devenea student al Universităţii Politehnica, obţinând în 2009 diploma de inginer construcţii civile şi industriale. „Dacă nu te numeşti Ronaldo nu poţi să trăieşti toată viaţa din sport. Cred că e un lucru de aplaudat, nicidecum de...”, a explicat Ovidiu Marcel Sîrbu orientarea spre inginerie.

CV-ul noului secretar de stat de la Transporturi mai arată că încă din primul an de studenţie, Ovidiu Marcel Sîrbu şi-a înfiinţat o firmă de construcţii, unde a fost director general până în 2017, când a plecat din postul de director general la propria firmă de construcţii pentru a se angaja simplu funcţionar în Primăria Timişoara. „Nu este un post de funcţionar oarecare. Eram consilier superior. Voiam o schimbare şi îmi doresc o schimbare. Chiar îmi doresc să schimbăm faţa acestui oraş. Dacă nu ne implicăm astăzi, când?”, a declarat Ovidiu Marcel Sîrbu pentru „Adevărul”.

Înainte de a obţine postul de funcţionar la Primăria Timişoara, Ovidiu Marcel Sîrbu a mai avut o tentativă de a părăsi sistemul privat pentru a se angaja la stat. În 2016, când s-au făcut angajări din sursă externă în Poliţie, Sîrbu a vrut să devină ofiţer la Poliţia Rutieră. Potrivit unui document emis de IPJ Timiş, Sîrbu nu a trecut testul psihologic care să îi permită susţinerea examenului de intrare în Poliţie. „Ca şi timişorean, ştiţi şi dumneavoastră cum sunt toate posturile. Eu am crezut că te duci, te înscrii, susţii un examen şi poţi să treci, ceea ce nu este adevărat. Asta nu înseamnă că nu am trecut acel examen. Acolo se făcea trierea. De asta nici nu am continuat şi nici nu am făcut contestaţie. Erau altele locuri şi nici nu am vrut şi nici nu vreau. De atunci, am dat alte examene la alte instituţii şi până la urmă dacă te pregăteşti şi se caută o persoană care să îşi facă treaba în cadrul administraţiei publice locale...”, a mai declarat Sîrbu, care a susţinut după angajarea în Primăria Timişoara şi un concurs pentru angajare într-un post de director la Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, unde a luat a luat nota 1,7.

Ovidiu Marcel Sîrbu nu ştie încă ce atribuţii o să aibă la Ministerul Transporturilor. „Încă nu am ajuns la Bucureşti. Aşteptaţi o săptămână, după care vă voi spune exact fişa mea de post”, a spus Sîrbu, convins că va face faţă funcţiei pentru că nu e „chiar un necunoscător”. „Am şi lucrat în acest domeniu aproape doi ani de zile pe un tronson între Arad şi Pecica, deci nu sunt chiar un necunoscător. Am lucrat în execuţie la toate podurile care au fost realizate. O perioadă am fost ca subcontractor, iar apoi am lucrat ca şi un consultant aproape. Partea de execuţie şi administraţie o stăpânesc foarte bine”, a mai declarat Ovidiu Marcel Sîrbu.