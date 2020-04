Un fermier acuză de abuz un poliţist care i-a controlat adeverinţa de angajator. Motivul pentru care a fost amendat

„Am luat amendă 5.000 RON deoarece nu am trecut intervalul orar, cât stau pe câmp la semănat. Pe adeverinţă scrie să trecem perioada / interval orar. (acest simbol "/" cred că înseamnă "sau". Domnii poliţişti fac abuzuri. Domnu Poliţist, ne vedem la Tribunal”, a scris Gelu Barna, pe Facebook.

„M-a oprit domnul poliţist şi pur şi simplu mi-a dat amendă că aşa a vrut el. Înainte de acest incident, m-a oprit alt echipaj (...) şi m-a verificat, mi-a cerut declaraţia pe propria răspundere şi buletinul şi oamenii legii au constatat că totul a fost în regulă şi că declaraţia este corectă. Mi-au dat liber”, relatează digi24.ro, care citează ziuadevest.ro.

El a povestit că după numai 500 de metri l-a oprit un al doilea echipaj, care l-a amendat pentru că declaraţia nu ar fi fost completată corect şi în urma unui dialog i-ar fi dublat amenda.

„Omul legii m-a întrebat unde merg? I-am spus că la câmp la semănat. ”Când te întorci?”. ”La ora 20-21-22. Niciodată nu am o oră fixă când mă întorc de pe câmp”. ”Dar nu ai trecut ora pe declaraţie!”, a constatat poliţistul. ”Trebuie să îţi dau amendă 2.000 de lei!”. ”Păi, de ce să îmi dai amendă 2.000 de lei?”. ”Pentru că nu ai scris ora când te întorci. Dar eu mă deplasez cu această adeverinţa de 3 săptămâni şi nu am avut probleme niciodată. I-am spus că nu trebuie trecută ora nicăieri”. ”Nu, că trebuie trecută ora!”, a insistat omul legii. ”I-am spus că nu trebuie trecută ora!”. ”Trage pe dreapta! Ai 5.000 de lei amendă!”. ”I-am spus: dă-mi 5.000-10.000 de lei, cât vreţi voi, dar nu trebuie trecută ora. Când trebuie să plec şi trebuie să mă întorc de pe câmp!”, a mai povestit femierul, conform sursei citate.

Gelu Barna a sunat la 112 şi a mai venit un poliţist, care nu a vrut să intervină în caz. I-a zis că nu poate să ţină nici cu fermierul, nici cu omul legii.

Fermierul a spus că nu va plăti amenda de 5.000 de lei. „E un abuz strigător la cer. Nu voi ceda. Facem contestaţie şi îi dau în judecată. Aşa ceva nu se face. Am avut adeverinţa, am avut buletinul, am fost corect. Nu trebuia să mă amendeze, să îşi bată joc de un fermier care produce hrana cea de toate zilele pentru această ţară. E un abuz clar. Domnul poliţist ne vedem la tribunal. I-am spus că merg pe câmp, sunt fermieri, mă ocup cu agricultura. Nu mă interesează! a fost răspunsul lui”, a mai spus fermierul, potrivit sursei citate.