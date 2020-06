Un director de la stat susţine că a plătit pentru jumătate de apartament în Florida mai puţin decât pentru o garsonieră în Timişoara

Şeful societăţii de administrare a pieţelor din Timişoara, Ionuţ Nasleu, a menţionat în ultima declaraţie de avere achiziţia unei jumătăţi dintr-un apartament din Florida. Potrivit stiridetimisoara.ro, Nasleu a raportat pentru 2019 un venit lunar de 12.000 de lei din salariul de director la Pieţe şi membru în două Consilii de Administraţie. Din declaraţia de avere pentru anul 2019, mai reiese că Nasleu a achiziţionat împreună cu sora sa un apartament de 72 de mp în Florida.

Într-un drept la replică transmis ştiridetimisoara.ro, Nasleu susţine că banii pentru achiziţia apartamentului provin dintr-o sentinţă prin care o firmă de asigurări a fost obligată să îi achite daune morale de 53.000 de lei în urma unui accident al cărui victimă a fost Nasleu. „Este vorba de o jumătate dintr-un apartament, complet utilat şi mobilat, iar preţul total de achiziţie a fost de 52.000 dolari. Tot istoricul acestui imobil este transparent şi accesibil oricui, aici. Suma care mi-a revenit pentru achitarea acestui apartament este mai mică decât preţul unei garsoniere în Timişoara”, a transmis Nasleu pentru stiridetimisoara.ro.

Cine este Ionuţ Nasleu

Devenit un personaj controversat după ce s-a afişat la chermeze cu interlopi celebri din Timişoara, unul dintre aceştia fiind Lucian Boncu (acuzat de trafic de droguri şi de faptul că a comandat asasinarea unui jurnalist), Ionuţ Nasleu a fost înainte de a ocupa funcţia de director al Societăţii de Pieţe ofiţer SRI, director al RATT, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), senator şi consilier al primarului Nicolae Robu.



„Adevărul” a arătat în 2018 că în timp ce declara venituri de 2.000 de lei lunar, Nasleu mergea în vacanţe de lux. „Naşul meu din America mi-a plătit tot, dacă asta e întrebarea. Ştiu că aţi făcut nişte calcule la virgulă. Naşul meu e în America de ani de zile şi îmi plăteşte în fiecare an toate deplasările şi mă ţine la el vreo două săptămâni. În Guadalupe am fost tot cu naşul meu. Acum doi ani în Cancun. Naşul meu e milionar acolo (n.r. în America)”, declara Nasleu în 2017.



Tot în 2018, Nasleu declara că are un nivel ridicat de trai pentru că îl ajută sora lui, care este director de spital, şi soţul acesteia, care este preot. „Sora mea nu are copii. E directoare de spital. Nu mai contează unde. Cumnatul meu e preot. Nu au copii. Suntem o familie care ne ajutăm. La noi în Banat familiile sunt foarte unite. Dacă se auzea…Dacă făceam vreo ilegalitate se auzea. Nu am făcut în viaţa mea nicio ilegalitate. Nu am făcut nicio afacere oneroasă. Sunt pe funcţii publice de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic”, a mai declarat Ionuţ Nasleu în 2018 pentru „Adevărul”.