Un consilier UNPR, noul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. CV-ul aproape indescifrabil al politicianului

Demisia din funcţia de vicepreşedinte al CJ Timiş şi din PMP a Roxanei Iliescu a atras după sine o nouă configuraţie în Consiliul Judeţean Timiş. Astfel, UNPR, care are trei consilieri şi care vota oricum alături de PSD-ALDE, a reuşit să obţină o funcţie de vicepreşedinte. Singurul candidat pentru funcţia de vicepreşedinte, consilierul UNPR Nicole Oprea a fost ales cu 20 de voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”.

Fost PSD-ist, la fel ca ceilalţi doi consilieri UNPR, Titu Bojin şi Viorel Matei, Nicolae Oprea, 63 de ani, are o experienţă bogată în administraţie, lucrând în domeniu încă de pe vremea comuniştilor, când a lucrat la Consiliul Poplar. Ulterior, Oprea a ajuns inclusiv director general al Direcţiei Agricole Timiş. „Am început activitatea în Drobeta Turnu Severin, la Consiliul Popular al oraşului şi pentru un an am fost secretarul oraşului Vânju Mare, de unde am venit, în 1979 la Direcţia Agricolă Timiş, unde am stat până în 1985, unde am ocupat funcţia de jurist şi şef de birou. În 1985 am trecut la fostul Consiliu Popular al judeţului Timiş, unde am avut funcţie de inspector la secţia de administraţie şi apoi funcţia de inspector – şef adjunct. Începând cu anul 1990, la insistenţele specialiştilor agricoli şi a sindicatelor din agricultură, au venit după mine la Consiliul Popular, şi am revenit la Direcţia Agricolă, unde am stat timp de 17 ani. De aici, unde am cunoscut toate funcţiile, de la cea mai mică, de jurist – consult, până la director general şi după aceea o perioadă am fost în sectorul privat, iar din 2012 şi până în prezent sunt din nou alături de Consiliul Judeţean”, a explicat Oprea câteva detalii ale CV-ului său.

Cine i-a completat CV-ul noului preşedinte al CJ Timiş?



CV-ul oficial al noului vicepreşedinte al CJ Timiş postat pe site-ul instituţiei şi scris de mână este aproape indescifrabil. Din document este foarte greu de înţeles ce experienţă şi ce studii are Nicolae Oprea, care a punctat la capitolul aptitudini cu: „atracţie înspre problemele legate de administrarea în agricultură şi legislaţie agricolă”, „comunicarea cu oamenii din mediul rural” şi „transmiterea de informaţii pentru oameni”. „Nu ştiu cine l-a scris indescifrabil sau cine l-a pus. Eu ştiu că CV-ul meu e completat e făcut de ani de zile de când sunt consilier aici. Vreau să îl văd, să văd cum arată”, a spus Nicolae Oprea. Pus în faţa documentului, Nicolae Oprea a spus: „Nu e scrisul meu. Eu nu scriu aşa”, a spus Oprea. Studiind documentul, Nicolae Oprea şi-a recunoscut, însă, scrisul.