Un bărbat rănit grav la protestul din 10 august a aflat că a contractat o bacterie periculoasă în spital: „Am început să fac febră, frisoane şi tot ce trebuie“

Rănit la coapsă în seara de 10 august, de unde i s-a extras un rest dintr-o grenadă cu gaze lacrimogene, Doru Oprea a fost internat la Spitalul Municipal din Bucureşti de unde a fost externat sâmbătă, 18 august. Bărbatul susţine într-o postare pe pagina sa de Facebook că în noaptea de sâmbătă spre duminică a început să facă febră şi să aibă frisoane, iar în urma unor investigaţii la o clinică privată a reieşit că a contactat o bacterie.

„Sambata am fost externat de la Municipal si am plecat la Timisoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane tot ce trebuie. Duminică am fost la Spitalul Victor Babeş din Timişoara cu probe pentru analize dar mi s-a spus ca nu e nimeni şi să revin dimineaţă. Azi dimineaţă am dus probe la Synevo si acum am luat rezultatele: clostridium. Cică e o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum”, a scris Doru Oprea pe pagina sa de Facebook.

Un bărbat de 68 de ani din Teleorman care a participat la protestul din 10 august şi a primit îngrijiri medicale în Piaţă a murit în noaptea de 19 spre 20 august. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria a transmis, luni, un comunicat de presă în care precizează că bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a ajuns la unitatea medicală în 15 august, prin transfer, având cu hemoragie digestivă superioară, "exprimată prin melenă şi sindrom anemic sever". "Investigaţiile au confirmat diagnosticul de ulcere multiple sângerânde şi a fost internat la Terapie Intensivă, unde a beneficiat de tratament specific pacientului critic. Cu toate acestea, starea pacientului s-a agravat. În data de 19 august, orele 23.45, bărbatul a decedat, în urma unui stop cardio-respirator. Facem meţiunea că pacientul era în evidenţă pentru mai multe afecţiuni cardiace şi digestive. Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite în urma necropsiei", a transmis Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.



„În urma informaţiilor conţinute în documentele de la intervenţia echipajelor medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat din Piaţa Victoriei în noaptea de 10 august 2018, s-a constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre ambulanţele SMURD aflate la faţa locului, acuzând Epistaxis (sângerare la nivelul nasului). Pacientul a declarat echipajelor de urgenţă că suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială, iar la momentul examenului clinic, pacientul era conştient, cooperant, cu tensiunea arterială mărită (161/126), şi oxigenare în limite normale (97%). În urma acordării primului ajutor, i s-a propus pacientului transportul la spital, acesta refuzându-l sub semnătură”, mai arată Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe Facebook.