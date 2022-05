Ucrainenii refugiaţi în Timişoara au protestat faţă de război, înainte de marea sărbătoare din Rusia VIDEO FOTO

GALERIE FOTO



Mitingul refugiaţilor din Ucraina vine cu o zi înainte de 9 mai, când în Rusia se sărbătoreşte Ziua Victoriei, una dintre cele mai importante evenimente naţionale ale ţării, în care se aminteşte de victoria URSS împotriva Germaniei naziste.

Refugiaţii din Ucraina, majoritatea femei şi copii, s-au întâlnit duminică la Biserica Ucraineană din Timişoara. După slujbă, aceştia s-au adunat în curtea bisericii, cu pancarte, cu diferite mesaje şi drapele în culorile galben-albastru. Au cântat imnul Ucrainei şi au strigat Slavă Ucrainei şi eroilor ei.

„Acest miting se alătură protestelor din întreaga lume. Între orele 12 şi 14, peste tot în lume se întâmplă un miting de acest fel. Suntem împotriva războiului, împotriva a ceea ce ruşii numesc Ziua Victoriei. Noi spunem că este ziua ruşinii. Ne-am adunat într-un număr mare pentru a protesta împotriva lor. E un protest paşnic, suntem bine echipaţi, bine dotaţi, suntem vocali în sensul paşnic, este o zi istorică”, a declarat Gheorghe Hleba, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din Banat.

Alături de ucraineni a fost şi artistul Valeriu Sepi, membru al grupului Phoenix.

„Ca toată lumea, suntem şi noi alături de cei care au suferit. Am avut şi noi o revoluţie, am suferit şi noi. Am fugit din ţară şi ne-am întors până la urmă. Aşa vor face şi ei. Să le dea Dumnezeu sănătate şi pace. Trăiască Ucraina”, a spus Sepi.