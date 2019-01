Transport şcolar, la Timişoara. Patru minibuze vor transporta la şi de la şcoală 150 de elevi în fiecare zi. Cum a făcut anunţul primarul Nicolae Robu

„NOU! NOU! NOU !!. DE LUNI, 14.01.2019, STPT ÎNCEPE SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC ŞCOLAR! PATRU CARTIERE ŞI PATRU LICEE VOR FI, PENTRU ÎNCEPUT, BENEFICIARE!”, a anunţat primarul Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook. Tot pe reţeaua de socializare, primarul Robu a anunţat şi programul după care vor circula cele patru minibuze. Directorul Societăţii de Transport Timişoara, Nicolae Bitea, a declarant pentru „Adevărul” că, pe lângă staţiile – destinaţie, minibuzele, vor opri şi în cel puţin o staţie de pe traseu. De asemenea, potrivit lui Bitea, în fiecare mijloc de transport în comun se va afla un poliţist local, iar părinţii care vor să îşi însoţească copiii o pot face. Redăm mai jos programul curselor de transport şcolar, aşa cum a fost anunţat el de primarul Robu:

De luni, 14.01.2019, elevii:

* Colegiului Naţional “CD Loga”,

* Colegiului Naţional “C. Sylva”,

* Colegiului Tehnic “E. Ungureanu”

* Colegiului Tehnic “I.C. Brătianu”

care locuiesc în cartierele:

* Circumvalaţiunii

* Calea Lipovei

* Calea Şagului

* Soarelui

vor beneficia de servicii de transport public speciale, cu minibuze, din cartier la şcoală şi înapoi. Vor fi patru linii speciale:

Linia S1:

Staţie de plecare:

* Piaţa Dacia, ora 7.20

Staţii de coborâre:

* Col Brătianu & Col Ungureanu,

ora 7.36

* Col CD Loga, ora 7.43

* Col C Sylva, ora 7.45

Linia S2:

Staţie de plecare:

* Pod C. Şagului, ora 7.10

Staţii de coborâre:

* Col Bănăţean, ora 7.23

* Col Brătianu & Col Ungureanu,

ora 7.36

* Col CD Loga, ora 7.43

* Col C Sylva, ora 7.45

Linia S3:

Staţie de plecare:

* Vama Bd. Sudului, ora 7.20

Staţii de coborâre:

* Col CD Loga, ora 7.38

* Col C Sylva, ora 7.40

* Col Brătianu & Col Ungureanu,

ora 7.45

Linia S4:

Staţie de plecare:

* Str. Holdelor, ora 7.15

Staţii de coborâre:

* Col Brătianu & Col Ungureanu,

ora 7.36

* Col CD Loga, ora 7.43

* Col C Sylva, ora 7.45

Pentru revenirea de la şcoală, pentru fiecare cartier vor fi trei curse: la 12.10, la 13.10, respectiv la 14.10, cu plecare de la liceele capete de linie.