Trăia în Anglia, dar gândul afacerii de acasă nu-i dădea pace. Acum este în plină expansiune VIDEO

Este, pe scurt, povestea lui Beniamin Marinescu, un tânăr antreprenor din Lugoj, judeţul Timiş, care a plecat în străinătate, dar s-a întors în România pentru a dezvolta aici o afacere.

„În 2016 am deschis un mic fast-food numit Benfast în garajul părinţilor mei. Şase luni mai târziu am reuşit să ne mutăm într-un spaţiu de aproximativ 40 de metri pătraţi din oraş. Am funcţionat aşa timp de un an, cu o medie de 5-7 angajaţi. După un an, din cauza birocraţiei şi a provocărilor pe care le-am întâmpinat, am decis să las afacerea părinţilor şi m-am mutat în Anglia, împreună cu soţia mea”, povesteşte Benu, aşa cum îi spun prietenii.

În Anglia, lugojeanul a deschis o mică firmă de marketing.

„Am avut clienţi mici şi mijlocii pe care îi ajutam să îşi crească afacerea în mediul online. Am decis să ne întoarcem, totuşi, anul trecut pentru a continua visul meu, de aduce Benfast la un nivel pe care mi l-am dorit dintodeauna. M-am întors în august 2019 şi timp de o lună am analizat performanţa, iar în următoarele luni am pregătit sistemul operaţional pentru a putea să creştem cifra de afaceri, să o dublăm practic. Am reuşit să facem asta şi în acelaşi timp ne-am pregătit pentru ca în iunie 2020 să deschidem prima locaţie mare în centrul oraşului, unde funcţionăm acum. Am reuşit să ajungem la 20 de angajaţi, iar în septembrie 2020 am deschis, la Dedeman al doilea punct de lucru, ajungând la 25 de angajaţi”, povesteşte Beniamin.

Visul tânărului antreprenor este să facă din Benfast un brand cunoscut la nivel naţional şi, de ce nu, chiar şi peste graniţe. „Am avut nevoie de oameni profesionişti care s-au alăturat viziunii noastre pe parcurs. Am reuşit să atragem oameni pasionaţi pentru a putea duce Benfast mai departe. Viziunea mea este să deschidem mai multe restaurante în toată România şi de ce nu, dacă Dumnezeu ne ajută, să trecem graniţele României. În România, antreprenoriatul e foarte interesant, e foarte plăcut. Ai nevoie de multă răbdare şi să fii foarte pasionat în ceea ce faci”, a mai declarat tânărul antreprenor din Lugoj.





