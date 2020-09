Tragedie la Grădina Zoologică din Timişoara. Şase canguri pitici au fost omorâţi de câini

Grădina Zoologică din Timişoara este din nou în atenţie cu un eveniment nefast. O haită de câini care a pătruns în incinta gărdinii zoo a ucis toţi cangurii aflaţi în habitatul rezervat lor.

“Am găsit toţi cangurii din adăpost omorâţi. Aveau răni pe ei. Unul era muşcat la gât, unul era muşcat la abdomen, altul la picior... Au fost trei câini. Ei nu au atacat ca să-i mănânce, ci cred că din plăcerea vânătorii. I-au omorât pe toţi. Doi câini au fost prinşi şi duşi la adăpostul de la Danyflor. Unul era un soi de Ciobănesc german, celălalt un fel de Rottweiler. Al treilea a fugit. Speram să vină cineva să-i ridice şi atunci am fi putut să le imputăm cangurii. Dar nu a venit nimeni. Nu ştiu dacă au fost cipaţi, eu nu am fost anunţat despre asta. Au mai atacat şi o pasăre emu, dar ea a reuşit să sară peste gard, am găsit-o pe alee”, a declarat Călin Călămar, administratorul Zoo Timişoara.





Grădina Zoologică de la Pădurea Verde este păzită de Poliţia Locală, care are post fix în incintă, chiar la intrare. Nimeni nu a auzit însă nimic.



“Este pază de noapte, e asigurată de Poliţia Locală. Nu ştiu ce au făcut ei, dacă au auzit ceva sau nu. Nu ştiu dacă ei trebuie să patruleze în grădină sau să stea doar aici în faţă. Dar cangurii nu fac gălăgie, nu urlă. Când se sperie scot un sunet înfundat, scos pe nas. Şi câinii dacă vânează nu fac gălăgie”, a mai spus Călin Călămar.