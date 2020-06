Toate magazinele din Iulius Town Timişoara s-au redeschis. Cumpărătorii trebuie să respecte noile reguli de siguranţă

În cele cinci mall-uri din portofoliul companiei Iulius (Iulius Town Timişoara, Palas Iaşi şi reţeaua Iulius Mall din Cluj-Napoca, Suceava şi Iaşi), reluarea activităţii tuturor celor peste 1.000 de retaileri s-a realizat fără impedimente. Regula generală este responsabilitatea, atât din partea firmelor, care s-au pregătit pentru desfăşurarea optimă a activităţii şi adaptarea la noul context, dar şi în rândul clienţilor, care au respectat măsurile de siguranţă şi distanţare fizică.



„Ne-am pregătit cu toţii pentru acest moment şi avem convingerea că prin toate acţiunile noastre şi ale retailerilor putem să oferim publicului siguranţa pe care o caută în acestă perioadă. Am intensificat în această perioadă comunicarea cu retailerii şi am găsit înţelegere şi susţinere din partea lor, astfel încât procentul de redeschidere a spaţiilor închiriate din cele cinci mall-uri din portofoliul Iulius a fost de 100%. Mai mult decât atât, suntem optimişti pentru viitor, în contextul în care în următoarea lună avem peste zece inaugurări de branduri internaţionale, unele în premieră în regiunile în care suntem prezenţi, care erau planificate pentru perioada în care am avut restricţii. Continuăm să monitorizăm evoluţia întregului context, astfel încât să operăm la parametri optimi”, a declarat Sebastian Mahu, Head of Asset Management Iulius.



Pe lângă shopping, puncte de atracţie au fost şi parcurile încadrate în proiectele mixed-use din portofoliu, dar şi terasele cu deschidere spre grădini.

Compania Iulius propune un pachet de peste 40 de acţiuni de prevenire şi măsuri de distanţare fizică implementate în reţeaua naţională de mall-uri.

Fluxurile de intrare/ieşire sunt reorganizate diferenţiat, iar la intrare sunt termoscannere pentru monitorizarea temperaturii, covoare profesionale impregnate cu substanţe active, dispensere cu dezinfectant şi personal instruit pentru a monitoriza respectarea normelor de siguranţă. Accesul este permis doar cu purtarea măştii de protecţie, iar la intrări sunt amplasate automate de vending cu mănuşi, măşti şi dezinfectant.





Pentru menţinerea distanţării fizice, este implementat un sistem de tracking, care permite raportarea densităţii în timp real, şi acces video online pentru vizualizarea gradului de ocupare pentru mall şi parc, capacitatea lifturilor este limitată, fluxul pe scările rulante şi fixe este diferenţiat pentru urcare/coborâre, iar în zonele de aşteptare există semnalistică ce evidenţiază păstrarea distanţei





Totodată, sistemul de ventilaţie funcţionează cu un procent de 100% aer proaspăt, fără recirculare. Se desfăşoară acţiuni permanente de dezinfecţie, iar zonele de contact direct, cum sunt mânerele uşilor, sunt securizate cu folie nanoseptică cu funcţie de autocurăţare.

Măsuri de protecţie au fost luate şi pentru parcuri, acolo unde vor fi montate staţii mobile de dezinfecţie, iar băncile sunt dezinfectate în permanenţă.