Timişorenii vor avea un skate-park modern în Parcul Central. S-a finalizat licitaţia pentru execuţie

„În urmă cu câţiva ani am promis că vom amenaja un skate park în Parcul Central. Am făcut licitaţiile de riguare pentru proiect, apoi pentru execuţie...La execuţie ne-am poticnit, am ajuns chiar în instanţă cu firma care a câştigat licitaţia. Am câştigat în instanţă, dar din păcate skate-parkul a rămas neconstruit. Am luat-o de la capăt şi de data asta am avut bucuria să finalizăm licitaţia fără probleme”, a declarat Nicolae Robu, primarul Timişoarei.

Primaria a semnat contractul pentru construirea skate-parkului cu două firme, Lovrintim şi Rogera, care s-au asociat şi au câştigat licitaţia. Lucrarea a fost adjudecată la preţul de aproximativ 1.760.000 lei fără TVA.

Termenul de realizare este trei luni. Prin urmare, skate-parkul va putea fi inaugurat în această vară.

