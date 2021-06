Cum vrea Dominic Fritz să reorganizeze Primăria Timişoara: nouă manageri de cartier, un grădinar-şef şi un director pentru calitatea vieţii

La mai bine de opt luni de la preluarea funcţiei, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, face o primă mutare majoră: reorganizarea Primăriei Timişoara. Fritz a prezentat vineri noua organigramă, care va fi supusă votului în Consiliul Local marţi, 15 iunie.

Potrivit primarului Fritz, noua organigramă a fost construită pe cinci direcţii majore: deschiderea către timişoreni şi nevoile acestora, adecvarea la direcţiile strategice asumate, clarificarea şi simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului în sensul fluidizării proceselor şi deciziilor colaborative şi profesionalizarea aparatului prin deschiderea către competenţe din societatea civilă şi învăţare continuă.

„Nu am dorit o vânătoare de vrăjitoare, administraţia are nevoie de fiecare om, dacă este dedicat misiunii de servire a interesului cetăţenilor. Problemele principale pe care le-am găsit în cadrul instituţiei sunt de ordin managerial şi funcţional. Şi pe ele am încercat sa le rezolv. Ofer personalului din cadrul primăriei o şansă unică în ultimii 30 de ani de a demonstra că ştiu, că pot, că vor să servească timişorenii şi oraşul. Sper să valorifice această şansă şi să fie mândri de munca lor şi de poziţia lor în cadrul instituţiei. Să lucrezi în Primăria Timişoara trebuie să redevină un statut de prestigiu în comunitate.”, a mai afirmat primarul Timişoarei.

Potrivit noii organigrame, 80 de posturi, majoritatea neocupate, vor fi desfiinţate. Dintre acestea, opt sunt posturi de conducere. De asemenea, susţine Fritz, „în Primăria Timişoara se va reduce numărul structurilor de la 27 la 17”.

Printre noutăţi, noua organigramă aduce înfiinţarea unei Direcţii de Calitatea Vieţii, în subordinea căreia vor fi:

Biroul Sănătate şi Management Spitale

Biroul Educaţie, Sport, Incluziune

Serviciul Cultură şi Turism

Compartimentul Infocentru

Compartimentul Capitală Culturală

Serviciul Protecţie Mediu

Compartimentul Protecţia Animalelor



De asemenea, noua organigramă prevede înfiinţarea a nouă posturi de manager de cartier. În plus, va fi înfiinţat un compartiment responsabil să răspundă sesizărilor venite din partea cetăţenilor.



Unul dintre cei mai puternici directori din Primăria Timişoara va fi directorul Direcţiei de Investiţii şi Mentenanţă. În subordinea acestuia se vor afla Direcţia Tehnică şi Direcţia Infrastructura Verde, condusă de un grădinar-şef.

Grădinarul-şef al Timişoarei va avea în subordine Serviciul de Amenajare Peisagistică, Biodiversitate şi Ape şi Biroul Administrare Spaţii Verzi. „Rolul noului serviciu este să elaboreze strategii ale spaţiilor verzi, să asigure amenajări peisagistice într-o manieră profesionistă şi vizionară, să proiecteze, reconfigureze şi să creeze spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate sau spaţii verzi publice de folosinţă specializată din dotarea creşelor, grădiniţelor, scolilor, unităţilor sanitare sau de protectie socială, inclusiv locurile de joacă. În cadrul noii structuri va fi înfiinţat şi postul de Grădinar-şef, care va fi scos la concurs în perioada următoare”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul Timişoarei a declarat că în elaborarea noii organigrame nu s-a consultat cu reprezentanţii sindicatelor care îi reprezintă pe funcţionarii vizaţi de reorganizare, considerând că întocmirea organigramei este o prerogativă a primarului.



Câteva detalii din proiectul noii organigrame a Primăriei Timişoara Sursa: Primăria Timişoara