Timişoara fierbe, cu doar şase luni înainte de a deveni capitala culturală a Europei: „Nu ne vom face de râs”

Timişoara - Capitala Europeană a Culturii în 2023 este unul dintre cele mai important proiecte din istoria oraşului de pe Bega. Un proiect unic, cu care nici nu se va mai întâlni. Cu toate astea, din 2016, de când a câştigat nominalizarea, iniţial pentru 2021, amânat din cauza pandemiei pentru 2023, în jurul acestei teme au fost aproape numai scandaluri, discuţii şi neînţelegeri.

Acum, cu mai puţin de şase luni înainte de a deveni “capitală culturală”, timişorenii sunt nevoiţi să strângă rândurile şi să încropească un proiect cu care să nu ne fie ruşine. De asta va fi responsabilă nouă asociaţie Timişoara 2023, preluată în urmă cu două săptămâni de universitarul Ovidiu Megan, care spune că nu ne vom face de râs.





„Nu ne vom face de râs, pentru că vor fi nişte fonduri semnificative care se vor lansa în perioada imediat următoare. Vor fi apeluri de proiecte lansate de Centrul de Proiecte al primăriei, cât şi de Centrul de Cultură şi Artă de la CJT, care însumează aproximativ 52 de milioane de lei. Sunt bani semnificativi care urmează să completeze bugetele pentru proiectele culturale ce se vor desfăşura în calendarul de anul viitor. Există acest calendar aproximativ pentru proiectele din <bid book>, însă aceste proiecte vin completate cu alte proiecte selectate prin aceste competiţii lansate de cele două centre de cultură. Încă nu le putem implementa, de abia s-a aprobat Ordonanţa 83 privind finanţarea programului cultural, urmează să se facă o rectificare bugetară pentru alocarea acestor bani, în august, iar operaţional se vor lansa aceste <calluri> probabil prin septembrie-octombrie. Până la sfârşitul anului ar trebui să ştim care sunt proiectele care completează calendarul pe 2023”, a declarat Ovidiu Megan.

„Problema centrală e la comunicare"

Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii nu se va ocupa de evenimente şi de programul cultural din 2023, care intră în responsabilitatea noilor structuri ale primăriei şi consiliului judeţean. Are în sarcină doar patru lucruri: comunicarea internă şi internaţională, căutarea de sponsori din rândul companiilor pentru anumite evenimente, programul de voluntariat şi monitorizarea finanţării de la bugetul de stat şi bugetele locale.

Pentru comunicare se va căuta o firmă puternică pe plan internaţional.





Asociaţia va avea sarcina să identifice companii şi firme care vor fi dispuse să investească în diferite proiecte care vor avea loc în oraşul de pe Bega, pe parcurul anului cultural 2023. Aproximativ 115 milioane de lei pentru infrastructură „Problema centrală e la comunicare, nu se poate face pe genunchi, trebuie construită o strategie, trebuie să construieşti o scrisoare cu care să mergi către o agenţie, trebuie să organizăm o achiziţie publică pentru acea agenţie care trebuie să aibă acoperire naţională şi internaţională, şi toate aceste proceduri durează. Temerea mea este că ne va apropia de finele anului. Până atunci noi vom mai angaja câţiva oameni la asociaţie, care să se ocupe până atunci de comunicare şi marketing”, a mai spus Ovidiu Megan.

Capitalele Culturale lasă în urmă şi o importantă insfrastcutură culturală. Pentru realizarea acesteia, Guvernul României a pus la bătaie peste 100 de milioane de lei.

„Nu gestionăm noi infrastructura, dar cred că sunt aproximativ 115 milioane de lei care vor fi repartizate Primăriei Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş, pentru diverse obiective de investiţii. Unele se află în derulare, altele nu au fost încă începute. Probabil că unele se vor finaliza în cursul anului 2023, iar din ce ştiu eu s-au modificat nişte sume iar colegii de la primărie şi CJT analizează ce pot face cu sumele alocate în plus, pentru a creşte infrastructura culturală din Timişoara”, a adăugat Ovidiu Megan.

Prin dosarul de candidatură, Timişoara s-a angajat la realizarea unor obiective de infrastructură culturală. MultipleXity - Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment este cea mai mare investiţie asumată de Primăria Timişoara. Cinematografele Victoria (deja inaugurat) şi Dacia (se preconizează să fie gata la finalul anului 2022), Studio (termenul de predare este martie 2023), Timiş (primisiuni pentru inaugurarea în 2023) sau Turnul de Apă din Iosefin sunt alte proiecte de infrastructură pentru Timişoara 2023.

„Să nu ne mai lamentăm ce am fi putut face în ultimii zece ani"

Noul director la Timişoara 2023 nu a avut foarte mult timp la dispoziţie, fiind numit pe poziţie în urmă cu două săptămâni. A descoperit că asociaţia are la această oră doar doi angajaţi.

“În două săptămâni am realizat o analiză amănunţită a tuturor domeniilor pe care trebuie să le gestionez în cadrul asociaţiei. Ideea este ca din acest moment toată lumea să conştientizeze că noi trebuie să obţinem maxim din acest deosebit pentru Timişoara. Să nu ne mai lamentăm ce am fi putut face în ultimii zece ani sau de când am câştigat titlul, în 2016, pentru că nu este benefic, nu ne ajută cu nimic”, a mai declarat Megan.

Ovidiu Megan are experienţă semnificativă în zona managerială, ca prorector al universităţii, decan al Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor şi director al Departamentului de Accesare şi Implementare Proiecte din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. Megan este cunoscut şi ca unul dintre principalii organizatori ai Flight Festival, singurul festival de muzică, artă şi tehnologie din ţară.