The Carnival revine la Timişoara după doi ani de pauză. Concerte, street-art şi gastronomie la Muzeul Satului Bănăţean

După doi ani de pauză datorită pandemiei de Covid-19, revine la Timişoara festivalul The Carnival. De vineri până duminică, timişorenii vor avea parte de concerte cu artişti din ţară şi de peste hotare, care vor urca pe cele trei scene de festival din cadrul Muzeului Satului Bănăţean.





De asemenea, vor exista numeroase spaţii dedicate diverselor activităţi de relaxare şi distracţie, iar un element important al festivalului este zona gastronomică, ofertele culinare fiind oferite de numeroase food-trackuri.

“The Carnival, pentru că este mai mult decât un festival. În 2016 am organizat prima ediţie a fetivalului, la Bucureşti, iar apoi am venit şi la Timişoara. Revenim aici cu forţe proaspete. Vom amplasa trei scene, vor concerta zeci de artiti naţionali şi internaţionali. Vom avea şi o zonă special pentru partea de street-food, sunt peste 15 comercianţi cu vestiţii burgeri, pizza, bucătărie mexicană, deserturi şi băuturi de specialitate”, a declarat Avin Arabo, reprezentantul The Carnival.



Fiecare zi de festival reuneşte unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului: VAMA, Akua Naru, Subcarpaţi, The Motans, Otros Aires, The Mono Jacks, Deliric X Silent Strike, Robin and the Backstabbers, Cred că sunt extraterestru, Agatu, Basska, Om la lună, Balkan Taksim, Gojira & Planet H, Vlad Dobroescu DJ Set şi mulţi alţii. Programul complet îl puteţi găsi pe site-ul The Carnival

The Carnival şi-a deschis porţile la Muzeul Satului astăzi, iar sâmbătă şi duminică petrecăreţii sunt aşteptaţi cu începere de la ora 12.00. Abonamentul pentru trei zile 129 de lei, iar un bilet pe zi este 85 de lei. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au intrare gratuită, dacă participă alături de un însoţitor adult.