Suspect de furt, eliberat din închisoare prin recursul compensatoriu, fugărit şi prins de cetăţeni după o urmărire ca în filme. Fugarul a folosit spray lacrimogen

Mircea Dragu, un psiholog din Timişoara al cărui cabinet se află în centrul oraşului, a povestit cum l-a urmărit şi l-a prins cu ajutorul unui cetăţean pe suspectul unui furt, despre care a aflat ulterior că ar fi beneficiar al legii recursului compensatoriu. Mircea Dragu a povestit pe pagina sa de Facebook că, în urmă cu câteva zile, plecat fiind de la cabinet, vorbea cu soţia sa la telefon, timp în care în cabinet a intrat un individ „dubios”, care a întrebat de cabinetul stomatologic.

Femeia l-a îndrumat pe bărbat spre cabinetul stomatologic şi a continuat convorbirea cu soţul său. Revenit la cabinet, Mircea Dragu s-a întâlnit cu medicul stomatolog de la cabinetul învecinat. „Omul nu era în apele lui, mi-a spus că unui pacient i-a dispărut portofelul din sala de aşteptare, în timp ce era pe scaunul de tratament, că e o situaţie neplăcută din toate punctele de vedere samd, ceea ce e de înţeles”, relatează Mircea Dragu.

Timişoreanul a povestit că a făcut legătura cu episodul relatat de soţia sa şi a cerut de la o vecină de la etajul superior imaginile de pe camerele de supraveghere care acoperă şi etajul unde a avut loc furtul. „Pe filmare apar intrarea şi iesirea personajului. Se anunţă Politia, dar pentru că hoţul avea şapcă şi glugă nu se vede faţa, deci nu poate fi identificat”, a mai scris Mircea Dragu, potrivit căruia suspectul a revenit la cabinet, joi seara. De această dată s-a nimerit să fie şi el acolo.

„În jur de ora 18:40 intră un bărbat în cabinet. Îi ies în întampinare, îl întreb ce caută. Răspunsul: cabinetul stomatologic. Şapcă pe cap, adult, dinţi model ‹‹liviudragnea››, un pic alunecos. Brusc devin mai amabil decât cu restul oamenilor care încurcă uşile celor două cabinet. Când ies cu el din cabinet, începe să vorbească la telefon şi nu pare dornic să intre la stoma. Insist si cu aceeasi amabilitate accentuată, de tip balcanic, deschid usa la cabinetul stomatologic, de unde îl chem afară pe colegul care lucra. Suspectul, tot vorbind la telefon, începe să coboare scările către parter, eu merg după el si ne urmează si vecinul. Când ajungem jos în faţa clădirii verificăm informatia dacă este pacient (nu era) aşa că îl anunţ să nu plece pentru că o să chem Politia, ceea ce am si facut”, a relatat Mircea Dragu pe pagina lui de Facebook.

Timişoreanul a povestit că în timp ce le explica poliţiştilor unde să ajungă pentru că tocmai au prins un hoţ, suspectul a dat în faţa colegului cu un spray lacrimogen. Am fugit după el, a dat din nou un jet de spray lacrimogen, de data asta către mine. M-am ferit cât am putut, nu l-am luat chiar în plin, si am alergat mai departe după el, dar combinaţia de spray lacrimogen şi întuneric stradal (!!!) au făcut să mă împiedic de un opritor de pe strada Gheorghe Lazăr”, a relatat timişoreanul.

Mircea Dragu a mai povestit că a alergat după suspect împreună cu medicul stomatolog pe două străzi, strigând să oprească cineva hoţul. „Desi era destulă lume pe străzile aflate în întuneric, nimeni nu a intervenit, până la lumină, pe pietonala, unde un tânăr a încercat să îl oprească şi a luat şi el o porţie bună de spray lacrimogen în faţă. Dacă nu ar fi fost intervenţia lui nu e sigur că l-am mai fi prins. Dar asta (şi parcă a mai fost un băiat care nu a stat deoparte) ne-a dat ocazia să-l ajungem, moment în care am avut o interacţiune destul de dureroasă (pentru el) pentru domnul cu pricina, care insista să nu aştepte Poliţia”, a mai relatat Mircea Dragu.





Timişoreanul a mai arătat că prin zonă a trecut o maşină de Poliţie, suspectul fiind dus la secţie pentru verificări. „Da, este recidivist, da, a fost eliberat in 2018 din puşcărie. Nu, deşi a fost dus la secţie, nu a fost reţinut, în seara asta este pe stradă şi, deşi îl dor coastele şi maxilarul şi alte părţi ale corpului, poate avea la el alt spray lacrimogen, un cuţit sau o bâtă de baseball şi poate să vă facă şi dumneavoastră o vizită chiar acum”, a mai scris timişoreanul Mircea Dragu.

„Sper ca tot acest val de infracţiuni (am citit foarte multe ştiri cu violuri, tâlhării, chiar crime comise de infractori eliberaţi recent) va trezi revolta, ‹‹mania virtuoasa››, nu frica în plătitorul de taxe român. Pentru că mă tem că tudoreitoaderii s.a.m.d. urmăresc inclusiv asta. Să folosească infractorii recidivişti pentru a întări ceea ce am pomenit recent tot aici, pe Facebook: ‹‹mentalitatea de ostatic››. Să ne amintim că nici un regim abuziv nu rezistă fără supuşi cu mentalitate de sclav şi nici o minoritate coruptă nu poate conduce fără tăcerea laşă a majorităţii”, a mai scris Mircea Dragu, pe Facebook.

Ce spune Poliţia

Poliţia Timiş a confirmat că se fac cercetări pentru a stabili dacă suspectul dus joi la Poliţie după ce a fost imobilizat de cetăţeni este cel care a furat portofelul din cabinetul stomatologic. Surse din Poliţie au confirmat, de asemenea, că suspectul este beneficiar al legii privind recursul compensatoriu, fiind eliberat din penitenciar în august 2018.